Від початку 2026 року артист майже не з'являвся в інфопросторі та не тішив прихильників новими публікаціями. Але пропустити таку особливу дату він просто не міг.

2 вересня Ступка відзначав день народження і провів цей час разом зі своєю дівчиною, театралознавицею Маргаритою Ткач. Вона молодша за актора аж на 35 років, проте така значна різниця у віці пару зовсім не бентежить.

На своїй сторінці в інстаграмі Остап опублікував свіже фото. На світлині іменинник позує у розслабленому повсякденному образі – футболці, сорочці та штанах. А от його обраниця вбралася у звабливу обтислу сукню насиченого бордового кольору. Маргарита ніжно обіймає коханого, а в мережі вона залишила для нього коротке, але дуже миле послання.

Дякую, що народився,

– звернулася до актора його дівчина.

Остап Ступка та Маргарита / фото з інстаграму

Прихильники миттєво відреагували на повернення актора в соцмережі. У коментарях юзери засипали пару компліментами та теплими побажаннями для іменинника.

Якщо ти забула, про свій роман Остап та Маргарита вперше публічно заявили восени 2024 року. Їхні долі об'єднала спільна любов до театру. Закохані вже навіть замислюються над тим, аби офіційно узаконити стосунки, але поки що просто насолоджуються моментом і не поспішають до РАГСу.

За довгі роки професійної діяльності Остап Ступка втілив безліч яскравих образів на театральній сцені та в кінематографі. Проте останнім часом його ім'я все частіше фігурує в пресі не через нові творчі здобутки, а в контексті резонансних скандалів.

