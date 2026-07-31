Уже более года музыкант сталкивается с серьезной проблемой на стриминговых платформах. Об этом он рассказал в комментарии для программы "Утро в большом городе". Неизвестные лица искусственно накручивают трафик на его песни из других стран. Исполнитель подозревает, что к этому могут быть причастны представители музыкальной индустрии, хотя конкретных имен пока не называет.

Чтобы разобраться в ситуации и найти виновных, Парфенюк начал сотрудничество с киберполицией.

Большой трафик идет из Индии, Бангладеш, Бразилии и так далее, чтобы меня занесли в теневой бан, и мои подписчики не видели мой контент. Доказать это как-то сложно. Сейчас работаю с киберполицией. Будем возбуждать уголовные дела и, может, даже артисты будут ходить на допросы. Не знаю,

– рассказал певец.

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Парфенюк / фото из инстаграма

Наибольшие финансовые потери артист несет в первые дни после премьеры композиций. Именно в этот период формируются музыкальные чарты, от которых зависит дальнейший успех песни и размер авторских выплат. По словам Парфенюка, из-за вмешательства мошенников пострадали уже несколько его релизов.

Это уже год. За это время мне "поставили" три или четыре релиза благодаря этой схеме. То есть они набирают просмотры, но я на них не заработал. Потому что именно первые несколько дней очень важны, когда ты возглавляешь чарты,

– отметил исполнитель.

В последнее время многие звезды жалуются на мошенничество. Потапа аферисты также не обошли стороной. Недавно певец заявлял, что его страницу взломали, чтобы выманивать деньги.

