Понад рік музикант стикається із серйозною проблемою на стримінгових платформах. Про це він розповів у коментарі для програми "Ранок у великому місті". Невідомі особи штучно накручують трафік на його пісні з інших країн. Виконавець підозрює, що до цього можуть бути причетні представники музичної індустрії, хоча конкретних імен поки не розкриває.

Щоб розібратися в ситуації та знайти винних, Parfeniuk розпочав співпрацю з кіберполіцією.

Багато трафіку йде на Індію, Бангладеш, Бразилію й так далі, аби я потрапив до тіньового бану й мої підписники не бачили мого контенту. Якось довести це важко. Працюю зараз з кіберполіцією. Будемо заводити кримінальні справи й, може, навіть артисти ходитимуть на допити. Не знаю,

– розповів співак.

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Parfeniuk / фото з інстаграму

Найбільших фінансових втрат артист зазнає у перші дні після прем'єри композицій. Саме в цей період формуються музичні чарти, від яких залежить подальший успіх пісні та розмір авторських виплат. За словами Парфенюка, через втручання шахраїв постраждали вже кілька його релізів.

Це вже рік. За цей час мені "поклали" три чи чотири релізи завдяки цій схемі. Тобто вони набирають переглядів, але я не заробив на них. Бо саме перші кілька днів дуже важливі, коли ти очолюєш чарти,

– зазначив виконавець.

Останнім часом багато зірок скаржаться на шахрайство. Потапа аферисти також не оминули. Нещодавно співак заявляв, що його сторінку зламали, аби виманювати гроші.

