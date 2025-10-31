31 октября принцессе Леонор исполнилось 20 лет. Она старше сестры, инфанты Софии, на 2 года. 24 Канал объяснит, почему судьбы девушек сложились совсем по-разному.

Принцесса Леонор родилась в 2005 году и с первых дней своей жизни получила статус наследницы престола. Ее с детства готовили к роли монарха – воспитывать согласно определенным правилам, учили соблюдать королевский протокол, ораторского искусства, дипломатии.

Как менялась принцесса Леонор: видео

Сейчас 20-летняя принцесса Астурийская (наследная принцесса) владеет несколькими языками, участвует в различных мероприятиях, выступает на государственных церемониях и выступает с публичными речами с 13 лет. В этом году она закончила Военную академию в Сарагосе и отправилась на службу на тренировочном военном корабле.

Принцесса Леонор получила благосклонность прессы, ведь ее считают будущим испанской монархии. На каждом событии именно к ней прикованы все взгляды и внимание.



Испанская королевская семья / Фото из соцсетей королевской семьи

На этом фоне 18-летняя София имеет более скромный вид. Она так же участвует в важных событиях и сопровождает родителей, но на ней нет такой же ответственности, как у Леонор. К тому же девушка не получала военной подготовки, а поступила сразу в университет.

Неудивительно, что ее называют "тенью" старшей сестры или "второй принцессой", однако в этом нет пренебрежения, – а скорее констатация факта.

Несмотря на все это, из публичных выходов испанской королевской семьи не складывается впечатление, что инфанта София недовольна своей судьбой. Она всегда спокойна, улыбчивая и уверенная. Сестры всегда поддерживают друг друга и искренне проявляют любовь друг к другу.

Как Леонор и София проявляют чувства: видео

