31 жовтня принцесі Леонор виповнилося 20 років. Вона старша від сестри, інфанти Софії, на 2 роки. 24 Канал пояснить, чому долі дівчат склались зовсім по-різному.

Принцеса Леонор народилась у 2005 році й з перших днів свого життя здобула статус спадкоємиці престолу. Її змалечку готували до ролі монархині – виховувати згідно з певними правилами, навчали дотримуватися королівського протоколу, ораторського мистецтва, дипломатії.

Як змінювалась принцеса Леонор: відео

Зараз 20-річна принцеса Астурійська (спадкоємна принцеса) володіє кількома мовами, бере участь у різноманітних заходах, виступає на державних церемоніях і виступає з публічними промовами з 13 років. Цього року вона закінчила Військову академію в Сарагосі та вирушила на службу на тренувальному військовому кораблі.

Принцеса Леонор здобула прихильність преси, адже її вважають майбутнім іспанської монархії. На кожній події саме до неї прикуті всі погляди та увага.



Іспанська королівська сім'я / Фото з соцмереж королівської сім'ї

На цьому тлі 18-річна Софія має більш скромний вигляд. Вона так само бере участь у важливих подіях і супроводжує батьків, але на ній немає такої самої відповідальності, як у Леонор. До того ж дівчина не здобувала військового вишколу, а вступила одразу до університету.

Не дивно, що її називають "тінню" старшої сестри чи "другою принцесою", однак у цьому немає зневаги, – а швидше констатація факту.

Попри все це, з публічних виходів іспанської королівської сім'ї не складається враження, що інфанта Софія незадоволена своєю долею. Вона завжди спокійна, усміхнена й впевнена. Сестри завжди підтримують одна одну і щиро проявляють любов одна до одної.

Як Леонор і Софія проявляють почуття: відео

Раніше ми розповідали головні факти з життя принцеси Леонор – майбутньої іспанської королеви.