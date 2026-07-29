Громкое заявление прозвучало за кулисами музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале, где пара недавно выступала. Супруги сняли видео в гримерке в компании россиянина Grey Wiese (настоящее имя – Сергей Григорьев-Апполонов), чтобы обсудить свои алкогольные привычки.

На фрагменте видео, которое распространилось в TikTok, Потап хвастается откупоренной бутылкой виски, которую, вероятно, дегустировал еще до выхода на сцену.

Потап / скриншот из видео

Однако больше всего публику шокировали откровения самой Насти Каменских. Певица без капли стыда вспомнила времена своей безумной популярности, когда она регулярно позволяла себе выпить лишнего перед концертами. По словам артистки, она могла смешивать разные крепкие напитки, но при этом продолжала работать.

Когда я пила, алкоголя было в десять раз больше. У меня всегда был мужской коллектив. Перед концертом, конечно. Пила все: коньяк, виски, водку. Я во всех интервью говорила, что пила, и теперь вся моя алкогольная карьера вылезет наружу. Но при этом я выгляжу великолепно. А сейчас у Леши маленькая "чекушка", которую даже стыдно показать,

– призналась певица.

В свою очередь Потап, не подбирая слов и используя нецензурную лексику, подтвердил рассказ жены. Рэпер резко заметил, что в прошлом его коллега действительно не ограничивала себя в дозах алкоголя за кулисами.

Напоследок продюсер решил обобщить эту ситуацию, дав весьма сомнительную характеристику всей индустрии.

"Она могла выпить стакан и не быть пьяной. И после этого шла выступать. Могла спокойно выпить водки с томатным соком и при этом оставалась настоящей леди. Таков уж шоу-бизнес – продажные алкоголики,

– резюмировал скандальный артист.

На фестивале в Юрмале Потап также прокомментировал, действительно ли Настя Каменских беременна, однако такой ответ откровенно озадачил певицу.