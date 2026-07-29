Гучна заява пролунала за лаштунками музичного фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі, де пара нещодавно виступала. Подружжя зняло відео у гримерці в компанії росіянина Grey Wiese (справжнє ім'я – Сергій Григор'єв-Апполонов), щоб обговорити свої алкогольні звички.

На фрагменті відео, яке поширилося в тіктоці, Потап хизується відкоркованою пляшкою віскі, яку, ймовірно, дегустував ще до виходу на сцену.

Потап / скриншот з відео

Проте найбільше публіку шокували одкровення самої Насті Каменських. Співачка без краплі сорому пригадала часи своєї шаленої популярності, коли вона регулярно дозволяла собі хильнути зайвого перед концертами. За словами артистки, вона могла змішувати різні міцні напої, але при цьому продовжувала працювати.

Коли я пила, то алкоголю було вдесятеро більше. У мене завжди був чоловічий колектив. Перед концертом, звісно. Пила все: коньяк, віскі, горілку. Я в усіх інтерв’ю казала, що пила, і тепер уся моя алкогольна кар’єра вилізе назовні. Але при цьому я маю чудовий вигляд. А зараз у Льоші маленька "чекушка", яку навіть соромно показати,

– видала виконавиця.

Своєю чергою Потап, не підбираючи слів та використовуючи нецензурну лексику, підтвердив розповідь дружини. Репер різко зауважив, що в минулому його колега дійсно не обмежувала себе в дозах алкоголю за лаштунками.

Наостанок продюсер вирішив узагальнити цю ситуацію, видавши дуже сумнівну характеристику всій індустрії.

"Вона могла випити склянку й не бути п’яною. І після цього йшла виступати. Могла спокійно випити горілки з томатним соком і при цьому залишалася справжньою леді. Такий уже шоубізнес – продажні алкоголіки,

– резюмував скандальний артист.

На фестивалі в Юрмалі Потап також прокоментував, чи дійсно вагітна Настя Каменських, однак така відповідь відверто спантеличила співачку.