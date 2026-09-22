В новой книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра" и в интервью популярному изданию People граф Спенсер поделился совершенно неизвестными фактами о характере королевской особы. Оказывается, принцесса Уэльская, возможно, всю жизнь страдала дислексией и тяжелой формой СДВГ (синдрома дефицита внимания с гиперактивностью).

Официально этот диагноз ей никогда не ставили, однако сам Чарльз узнал о собственном заболевании уже во взрослом возрасте и абсолютно уверен, что у сестры были те же проблемы.

Я думаю, Диана страдала дислексией. Ей было очень сложно запоминать орфографию, порядок слов и букв. У меня же очень тяжелая форма СДВГ проявилась только в зрелом возрасте, и я знаю, что это точно то же самое, что и у Дианы,

– признался Спенсер.

Принцесса Диана с сыном / Getty Images

По словам брата, именно из-за этого расстройства Диана часто не могла контролировать свои эмоции. Он вспомнил, как в детстве сестра без всякой причины столкнула его с велосипеда. А однажды импульсивность дошла до того, что Диана столкнула с лестницы свою мачеху Рейн. Чарльз предполагает, что таким образом она пыталась защитить маму от обид, которые годами накапливались в ее душе.

Кроме того, РДУГ объясняет ее чрезмерную чувствительность к критике и склонность резко разрывать отношения с самыми близкими людьми.

Если она чувствовала, что друг ее подвел, – это было очень серьезно, и ей было трудно оправиться от этого. В книге я рассказываю об этом очень прямо. В моей семье не было ни одного человека, с которым Диана бы не поссорилась и не отвернулась бы на какое-то время. Но понимание аспекта РДУГ действительно помогает понять ее. А также то невероятное давление, под которым она находилась,

– пояснил граф.

Принцесса Диана / Getty Images

Чарльз также добавил, что леди Ди всегда старалась отдавать всю себя обществу, и это невероятно изнуряло ее нервную систему.

Из-за РДУГ, а также из-за ее характера, она очень глубоко переживала все это. И я думаю, особенно потому, что она так много отдавала себя в своей публичной жизни. Раньше у меня было такое необычное ощущение в отношении Дианы, что люди почти не понимали, сколько они от нее берут. И я говорю о невинных людях, которые ее любили, но она чувствовала потребность отдавать. Я думаю, это улучшало ее самочувствие, но это и изнуряло ее,

– подытожил брат принцессы.

Принцесса Диана с братом / Getty Images

Напомним, что Чарльз Спенсер всегда был одним из самых близких людей для принцессы Дианы и горячо защищал ее память после трагической автокатастрофы в 1997 году. В своих новых мемуарах граф не только раскрывает неизвестные подробности о психическом здоровье сестры, но и делится самыми теплыми воспоминаниями об их совместном детстве, прошедшем в поместье Элторп.

А тем временем в королевской семье разразился новый скандал: граф Чарльз Спенсер поделился потрясающими воспоминаниями о звонке Чарльза сразу после трагедии 1997 года.