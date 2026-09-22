У новій книзі "Лебедина пісня: Діана, моя сестра" та в інтерв'ю популярному виданню People граф Спенсер поділився зовсім невідомими фактами про характер королівської особи. Виявляється, принцеса Уельська все життя могла страждати на дислексію та важку форму РДУГ (розладу дефіциту уваги з гіперактивністю).

Офіційно цей діагноз їй ніколи не ставили, проте сам Чарльз дізнався про власну хворобу вже у дорослому віці і абсолютно впевнений, що сестра мала ті ж самі проблеми.

Я думаю, Діана страждала на дислексію. Їй було дуже складно запам’ятовувати орфографію, порядок слів та літер. У мене ж дуже важку форма РДУГ виявилася тільки в зрілому віці, і я знаю, що це точно те саме, що й у Діани,

– зізнався Спенсер.

Принцеса Діана з сином / Getty Images

За словами брата, саме через цей розлад Діана часто не могла контролювати свої емоції. Він пригадав, як у дитинстві сестра без жодної причини зіштовхнула його з велосипеда. А одного разу імпульсивність дійшла до того, що Діана штовхнула зі сходів власну мачуху Рейн. Чарльз припускає, що таким чином вона намагалася захистити маму від образ, які роками накопичувалися в її душі.

Крім того, РДУГ пояснює її надмірну чутливість до критики та схильність різко розривати стосунки з найріднішими людьми.

Якщо вона відчувала, що друг її підвів, – це було дуже серйозно, і їй було важко оговтатися від цього. У книзі я розповідаю про це дуже прямо. У моїй сім'ї не було жодної людини, з якою Діана б не посварилася і не відвернулася б на якийсь час. Але розуміння аспекту РДУГ справді допомагає зрозуміти її. А також той неймовірний тиск, під яким вона була,

– пояснив граф.

Принцеса Діана / Getty Images

Чарльз також додав, що леді Ді завжди намагалася віддавати всю себе суспільству, і це неймовірно виснажувало її нервову систему.

Через РДУГ, а також через її характер, вона дуже глибоко переживала ці речі. І я думаю, особливо тому, що вона так багато віддавала себе у своєму публічному житті. Раніше я мав таке незвичайне відчуття стосовно Діани, що люди майже не розуміли, скільки вони в неї беруть. І я говорю про невинних людей, які її любили, але вона відчувала потребу віддавати. Я думаю, це покращувало її самопочуття, але це і виснажувало її,

– підсумував брат принцеси.

Принцеса Діана з братом / Getty Images

Нагадаємо, що Чарльз Спенсер завжди був одним із найближчих людей для принцеси Діани та палко захищав її пам'ять після трагічної автокатастрофи у 1997 році. У своїх нових мемуарах граф не лише розкриває невідомі деталі про ментальне здоров'я сестри, але й ділиться найтеплішими спогадами про їхнє спільне дитинство, яке пройшло в маєтку Елторп.

А тим часом у королівській родині спалахнув новий скандал: граф Чарльз Спенсер поділився приголомшливими спогадами про дзвінок Чарльза одразу після трагедії 1997 року.