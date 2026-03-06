Знаменитости пришли на шоу накануне выхода фильма "Проект "Аве Мария"", в котором Гослинг исполнил главную роль. Об этом сообщает People.

Райан Гослинг решил сделать возлюбленной сюрприз по случаю ее дня рождения. Вчера, 5 марта, Еве Мендес исполнилось 52 года.

Сначала актер спросил у зрителей, споют ли они для Мендес, которая находилась за кулисами, песню Happy Birthday to You. Когда люди в зале согласились, Ева появилась в студии шоу, а публика встретила ее громкими аплодисментами.

Позже вышел оркестр, который исполнил для Мендес Happy Birthday to You, а зрители в зале подпевали. Музыканты появились в студии с плакатом, где было написано "С днем рождения, Ева!".

Райан Гослинг и Ева Мендес на шоу Джимми Фэллона: смотрите видео онлайн

Мендес была одета в сине-белый полосатый кардиган Louis Vuitton, широкие джинсы в ретро-стиле и футболку, на которой изображена обложка альбома Джона Леннона и Йоко Оно – Double Fantasy (1980 год).

Гослинг выбрал для события черную рубашку с воротником, черные брюки и серый пиджак с двубортной застежкой и золотыми пуговицами.

Ева Мендес и Райан Гослинг / Фото Getty Images

Отметим, что это первое совместное появление пары за длительное время. Еще в 2013 году Гослинг и Мендес появились на красной дорожке во время премьеры фильма "Место под соснами" в Нью-Йорке, в котором снялись.

Что известно об отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес?