Знаменитости пришли на шоу накануне выхода фильма "Проект "Аве Мария"", в котором Гослинг исполнил главную роль. Об этом сообщает People.
Райан Гослинг решил сделать возлюбленной сюрприз по случаю ее дня рождения. Вчера, 5 марта, Еве Мендес исполнилось 52 года.
Сначала актер спросил у зрителей, споют ли они для Мендес, которая находилась за кулисами, песню Happy Birthday to You. Когда люди в зале согласились, Ева появилась в студии шоу, а публика встретила ее громкими аплодисментами.
Позже вышел оркестр, который исполнил для Мендес Happy Birthday to You, а зрители в зале подпевали. Музыканты появились в студии с плакатом, где было написано "С днем рождения, Ева!".
Райан Гослинг и Ева Мендес на шоу Джимми Фэллона: смотрите видео онлайн
Мендес была одета в сине-белый полосатый кардиган Louis Vuitton, широкие джинсы в ретро-стиле и футболку, на которой изображена обложка альбома Джона Леннона и Йоко Оно – Double Fantasy (1980 год).
Гослинг выбрал для события черную рубашку с воротником, черные брюки и серый пиджак с двубортной застежкой и золотыми пуговицами.
Ева Мендес и Райан Гослинг / Фото Getty Images
Отметим, что это первое совместное появление пары за длительное время. Еще в 2013 году Гослинг и Мендес появились на красной дорожке во время премьеры фильма "Место под соснами" в Нью-Йорке, в котором снялись.
Что известно об отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес?
Напомним, что Райан Гослинг и Ева Мендес встретились на съемках фильма "Место под соснами" в 2011 году. Актеры ведут закрытый образ жизни и не афишируют свои отношения.
В 2014 году у пары родилась первая дочь Эсмеральда, а в 2016 году на свет появилась Амада.
В 2022 году Ева начала называть Райана своим мужем, тем самым якобы подтвердив слухи, что они тайно поженились.