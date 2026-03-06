Знаменитості прийшли на шоу напередодні виходу фільму "Проєкт "Аве Марія"", в якому Гослінг виконав головну роль. Про це повідомляє People.

Раян Гослінг вирішив зробити коханій сюрприз з нагоди її дня народження. Учора, 5 березня, Єві Мендес виповнилося 52 роки.

Спершу актор запитав у глядачів, чи заспівають вони для Мендес, яка перебувала за лаштунками, пісню Happy Birthday to You. Коли люди у залі погодилися, Єва з'явилась у студії шоу, а публіка зустріла її гучними оплесками.

Пізніше вийшов оркестр, який виконав для Мендес Happy Birthday to You, а глядачі у залі підспівували. Музиканти з'явились у студії з плакатом, де було написано "З днем народження, Єво!".

Раян Гослінг та Єва Мендес на шоу Джиммі Феллона: дивіться відео онлайн

Мендес була одягнена у синьо-білий смугастий кардиган Louis Vuitton, широкі джинси в ретро-стилі та футболку, на якій зображена обкладинка альбому Джона Леннона та Йоко Оно – Double Fantasy (1980 рік).

Гослінг обрав для події чорну сорочку з коміром, чорні штани та сірий піджак з двобортною застібкою й золотими ґудзиками.

Єва Мендес і Раян Гослінг / Фото Getty Images

Зазначимо, що це перша спільна поява пари за тривалий час. Ще у 2013 році Гослінг і Мендес з'явились на червоній доріжці під час прем'єри фільму "Місце під соснами" у Нью-Йорку, в якому знялись.

Що відомо про стосунки Раяна Гослінга та Єви Мендес?