Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал РИА Новости. Роджер Уотерс дал интервью российскому пропагандистскому информационному агентству.
Роджер Уотерс заявил, что вокалисту рок-группы U2 Боно, актеру и режиссеру Шону Пенну и актрисе Анджелине Джоли, которые осудили российскую агрессию, "нужно прочитать историю Украины".
Вам нужно выяснить, о чем именно вы говорите. И вам нужно выяснить, что произошло между 1989 и 2014 годами с свержением Януковича и в течение следующих восьми лет после этого – до начала того, что россияне называют "специальной военной операцией",
– сказал он.
По словам музыканта, Анджелина Джоли, Боно, Шон Пенн, а также гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор "темные" и "абсолютно неопытные" в этом вопросе.
Что известно о позиции Роджера Уотерса относительно войны?
Напомним, что Роджер Уотерс попал в базу "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".
В 2018 году в интервью российской газете "Известия" музыкант заявил, что Россия "имеет все права на Севастополь": "Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия".
Также сооснователь Pink Floyd заявил, что обвинять Россию в том, что Украина "разделена на две части – просто смешно". По его мнению, виновата бывшая заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Россияне такие храбрые, стойкие и непоколебимые. У вас реально большая и очень сильная страна. Демонизация России, российского народа и Путина – это печально. Ведь это делается не для борьбы с Россией. Это делается, чтобы контролировать собственных граждан, чтобы зарабатывать больше денег", – говорил он.
В 2022 году Уотерс написал открытое письмо к Елене Зеленской, в котором призвал ее нажать на мужа, чтобы закончить войну. Первая леди посоветовала ему просить мира у президента другой страны.
В интервью Berliner Zeitung музыкант утверждал, что Владимир Путин "руководит осторожно, принимая решения на основе консенсуса в правительстве Российской Федерации".
В 2023 году Уотерс обратился в Совет Безопасности ООН по приглашению России. Музыкант осудил российское вторжение в Украину, но в то же время сказал, что его спровоцировали. Тогда Сергей Кислица, который был представителем Украины при ООН, назвал соучредителя Pink Floyd "еще одним кирпичом в стене" российской пропаганды.