Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал РИА Новости. Роджер Уотерс дал интервью российскому пропагандистскому информационному агентству.

Роджер Уотерс заявил, что вокалисту рок-группы U2 Боно, актеру и режиссеру Шону Пенну и актрисе Анджелине Джоли, которые осудили российскую агрессию, "нужно прочитать историю Украины".

Вам нужно выяснить, о чем именно вы говорите. И вам нужно выяснить, что произошло между 1989 и 2014 годами с свержением Януковича и в течение следующих восьми лет после этого – до начала того, что россияне называют "специальной военной операцией",

– сказал он.

По словам музыканта, Анджелина Джоли, Боно, Шон Пенн, а также гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор "темные" и "абсолютно неопытные" в этом вопросе.

Заявление Роджера Уотерса в интервью РИА Новости: смотрите видео онлайн

Что известно о позиции Роджера Уотерса относительно войны?