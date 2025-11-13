Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал РИА Новости. Роджер Вотерс дав інтерв'ю російському пропагандистському інформаційному агентству.

Роджер Вотерс заявив, що вокалісту рок-гурту U2 Боно, актору і режисеру Шону Пенну та акторці Анджеліні Джолі, які засудили російську агресію, "потрібно прочитати історію України".

Вам потрібно з'ясувати, про що саме ви говорите. І вам потрібно з'ясувати, що сталося між 1989 і 2014 роками з поваленням Януковича і впродовж наступних восьми років після цього – до початку того, що росіяни називають "спеціальною військовою операцією",

– сказав він.

За словами музиканта, Анджеліна Джолі, Боно, Шон Пенн, а також гітарист Pink Floyd Девід Гілмор "темні" та "абсолютно неосвідчені" у цьому питанні.

Заява Роджера Вотерса в інтерв'ю РИА Новости: дивіться відео онлайн

Що відомо про позицію Роджера Вотерса щодо війни?