Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал РИА Новости. Роджер Вотерс дав інтерв'ю російському пропагандистському інформаційному агентству.
Роджер Вотерс заявив, що вокалісту рок-гурту U2 Боно, актору і режисеру Шону Пенну та акторці Анджеліні Джолі, які засудили російську агресію, "потрібно прочитати історію України".
Вам потрібно з'ясувати, про що саме ви говорите. І вам потрібно з'ясувати, що сталося між 1989 і 2014 роками з поваленням Януковича і впродовж наступних восьми років після цього – до початку того, що росіяни називають "спеціальною військовою операцією",
– сказав він.
За словами музиканта, Анджеліна Джолі, Боно, Шон Пенн, а також гітарист Pink Floyd Девід Гілмор "темні" та "абсолютно неосвідчені" у цьому питанні.
Заява Роджера Вотерса в інтерв'ю РИА Новости: дивіться відео онлайн
Що відомо про позицію Роджера Вотерса щодо війни?
Нагадаємо, що Роджер Вотерс потрапив до бази "Миротворець" за "антиукраїнську пропаганду, замах на суверенітет та територіальну цілісність України, участь у спробах легалізації анексії Криму Росією".
У 2018 році в інтерв'ю російській газеті "Известия" музикант заявив, що Росія "має всі права на Севастополь": "Я не дуже сильний у геополітиці. Я знаю, що Севастополь дуже важливий для Росії та росіян. Існує безліч договорів та паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії".
Також співзановник Pink Floyd заявив, що звинувачувати Росію в тому, що України "розділена на дві частини – просто смішно". На його думку, винна колишня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
"Сам я вважаю, що ми не воюватимемо з Росією. Росіяни такі хоробрі, стійкі та непохитні. У вас реально велика та дуже сильна країна. Демонізація Росії, російського народу та Путіна – це сумно. Адже це робиться не задля боротьби з Росією. Це робиться, щоб контролювати власних громадян, щоб заробляти більше грошей", – казав він.
У 2022 році Вотерс написав відкритого листа до Олени Зеленської, в якому закликав її натиснути на чоловіка, щоб закінчити війну. Перша леді порадила йому просити миру в президента іншої країни.
В інтерв'ю Berliner Zeitung музикант стверджував, що Володимир Путін "керує обережно, приймаючи рішення на основі консенсусу в уряді Російської Федерації".
У 2023 році Вотерс звернувся до Ради Безпеки ООН на запрошення Росії. Музикант засудив російське вторгнення в Україну, але водночас сказав, що його спровокували. Тоді Сергій Кислиця, який був представником України при ООН, назвав співзасновника Pink Floyd "ще однією цеглиною в стіні" російської пропаганди.