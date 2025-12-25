Рождество всегда пахнет домом. Теплым хлебом, елкой, голосами родных людей и тишиной, в которой каждый может почувствовать себя ребенком. И теперь дорога "домой" – это боль разлуки, война, границы и невыполнимые объятия. Именно так сейчас чувствуются праздники у журналистов 24 Канала.

Война разбросала нас по миру, у кого-то – забрала дом, но не смогла забрать веру в то, что свет, который принес своим рождением Иисус, обязательно победит тьму. В рамках проекта "Домой на Рождество" редакторы отдела LifeStyle 24 поделились своими особыми рождественскими историями и традициями родного края.

Мы больше не возвращались в Херсон, – Рождество в семье Влады Пономаревой, которая вынужденно переехала в Киев

Рождество в семье Влады теперь начинается с памяти о доме, который пришлось оставить. Девушка с нежностью в голосе вспоминает довоенное время, когда эти светлые зимние праздники были в родном доме.

Херсонцы в основном отмечали все религиозные праздники по старому стилю. Святвечер обычно приходился на день рождения моей бабушки 6 января, а Рождество – 7 января. Поэтому у моей семьи был двойной повод для празднования (смеется, – 24 Канал),

– вспоминает редактор.

6 января Влада с семьей собиралась у бабушки, где все вместе готовили праздничный стол, на котором обязательно кутья должна была стоять рядом с праздничным тортом – "Медовиком" или "Наполеоном".

Влада признается, что Рождественского поста в ее семье не придерживались, поэтому Святвечер и Рождество были больше о возможности провести время в семейном кругу, чем о религиозных смыслах.

А празднование Рождества Христова уже сопровождалось колядками, которые преимущественно учили младшие члены семьи и пели прабабушкам,

– вспоминает Влада.

Каждое упоминание об этих днях сейчас – это воспоминание о родном Херсоне, о кухне, где вместе смеялись, планировали, верили, что все лучшее еще впереди. А теперь каждое Рождество в доме Влады одно желание – вернуться домой, где снова будут прогулки по набережной, искренний, беззаботный смех и спокойствие в сердце.

Веринские люди всегда были певчими и творческими, – каким является Рождество на родине Оли Панькив

Редактору раздела Кино 24 посчастливилось родиться в очень особенном поселке Верин, что во Львовской области.

"Здесь живут люди, которые испокон веков и до сих пор берегут свои традиции и обычаи. Особенно это заметно во время Святвечера и Рождества. Мы много колядуем и ответственно готовимся к этому вечеру. Конечно, на столе должно быть 12 блюд, в углу стоит дидух, под столом – сено, а по углам стола – чеснок как символ здоровья на Новый год", – рассказывает Оля.

Накануне Святвечера Оля вместе с семьей украшает елку, на которой каждая из игрушек что-то символизирует, каждое украшение имеет свою историю. Также ежегодно дома есть дидух, который символизирует благосостояние и щедрый урожай. Конечно, не обходится без современных гирлянд, веночков, которые создают дома еще больше праздничной атмосферы.

С вертепом ежегодно мы носим свою звезду как символ Вифлеемской звезды, которая также служит своеобразным оберегом. Важно, чтобы во время Святой вечери была зажжена свеча, которая символизирует Пресвятую Троицу,

– делится журналистка.



Оля Панькив с вертепом в Верине / Фото из личного архива журналистки

Перед Святым ужином вся семья идет на кладбище, чтобы помолиться у могил своих усопших родственников и зажечь свечу. После этого все возвращаются домой и ждут первую звезду, чтобы сесть за стол. Перед началом ужина хозяин дома разрезает посвященную просфору на части, погружает ее в мед и раздает каждому члену семьи со словами "Христос рождается". На это приветствие нужно ответить "Славим Его" и съесть кусочек заранее посвященного в храме просфоры. Только после этого можно начинать Святую вечерю.

Вставать из-за стола можно только хозяйке, которая подает блюда. Ежегодно молодежь и дети "подгоняют" своих родственников, чтобы быстрее ужинать, потому что уже нужно идти колядовать.

В нашем селе колядуют и поздравляют очень много, потому что веринские люди всегда были певчими и творческими, так было сколько себя помню,

– добавляет редактор.

Колядники и вертепники ходят от дома к дому три дня – на Святвечер, Рождество и третий день праздников. Однако коляда на этом не заканчивается: люди продолжают петь колядки за семейным столом вплоть до праздника Сретения Господня.

Во время войны Оля и ее односельчане не забывают о военных, которые не могут на Святвечер быть за столом вместе с родными. Поэтому за время полномасштабной войны в Верине появилась еще одна особая традиция.

"Колядуем мы теперь не просто ради поддержки традиции, но и в поддержку Вооруженных сил Украины. Все средства, которые удается собрать вертепом, мы передаем военным как благодарность за то, что сегодня можем быть дома", – делится девушка.



Оля Панькив с вертепом в Верине / Фото из личного архива журналистки

За время войны отношение к Рождеству очень изменилось. Потому что это возможность собраться с родными, совместно радоваться тому, что Христос родился. Это возможность поддерживать наши традиции и обычаи, которые враг также хочет разрушить, так же как наши города и села. Это возможность ценить каждое мгновение с самыми близкими людьми – с семьей, с друзьями, с которыми Оля ходит колядовать.

Это большое счастье – видеть, когда маленькие дети приходят в дом и колядуют украинские колядки, которые знали еще наши бабушки и прабабушки. Это очень важно помнить и не чураться этого. Если где-то сегодня этого нет, я бы очень хотела, чтобы эти традиции возрождались, и чтобы люди не считали коляду или обычаи чем-то отмершим. Это то, что нас строит, это наш ДНК, наш код,

– подчеркивает девушка.



Оля Панькив в детстве / Фото из личного архива журналистки

"Также это возможность сегодня помогать нашим защитникам и защитницам. Как я уже говорила, за время полномасштабной войны у нас появилось небольшое нововведение: заколядованные средства мы передаем нашим защитникам и защитницам. И это прекрасная возможность совместить приятное с обязательным – провести время с близкими людьми, подарить радость людям и одновременно собрать средства и приобрести для наших защитников все необходимое", – заключает Оля.

На столе обязательно должно быть два калача, – какие традиции есть дома у Марты Гнат

Марта родом из Львовской области и в ее семье Рождество всегда имеет свои тихие, невзрачные ритуалы. Здесь не подбрасывают ложку кутьи к потолку, зато под скатерть обязательно стелют солому. Кроме кутьи на праздничном столе должны стоять два калача с именами – Василий и Меланка. Их или покупают, или выпекают собственноручно, очень внимательно отмеряя каждый грамм, потому что даже малейшая ошибка может нарушить их форму.

Во время приготовления кутьи придерживаются еще одной давней традиции – в этот день не произносят слово "мак", говорят только "зернышки". Говорят, нарушишь – накличешь неудачу, но я в это не верю,

– делится Марта.

Святой ужин семья обязательно начинает с общей молитвы и благодарности Богу за то, что есть возможность быть вместе. А после ужина семья Марты уже встречает первых колядников.



Святой ужин дома у Марты Гнат / Фото из личного архива журналистки

Редактор признается, что праздничного настроения, который всегда был до войны, сейчас нет.

"Праздновать стало грустно. За столом всегда вспоминаем военных, которые не имеют возможности сесть в кругу семьи, а должны быть в холодных окопах, ежеминутно рискуя своими жизнями", – заключает Марта.

Самый трепетный момент – совместная молитва, – как изменились праздники в семье Кристины Кобак

Руководитель отдела LifeStyle Кристина Кобак родом из села Хоробров, что во Львовской области. В ее семье всегда придерживаются рождественских традиций, однако последние несколько лет Святой вечер грустный – за столом нет дяди Кристины, который на фронте Донецкой области еще с 2022 года. С тех пор на рождественские праздники он ни разу не приезжал домой.

Невыразимо больно видеть глаза тети, сестер, понимать, как сильно они скучают. Больно видеть его глаза по видеосвязи и понимать, как сильно он скучает там, хоть никогда об этом не говорит. Молимся о том, чтобы на следующий Святвечер мы были все вместе,

– признается Христя.

Приготовления к Святвечеру и Рождеству в семье Кристины традиционные: зажигание свечей на могилах тех, кого уже нет с нами, молитва перед ужином, 12 постных блюд, коляда для прославления Иисуса Христа, который пришел, чтобы спасти всех нас.

Самый трепетный момент – совместная молитва. Тихая, но одновременно такая громкая. Мы не только просим, но и бесконечно благодарим Господа за то, что имеем возможность быть дома. Сегодня – это невероятная роскошь,

– отмечает Кристина.



Елка в родительском доме Кристины Кобак / Фото из личного архива журналистки

В Рождественское утро вся семья отправляется на праздничную литургию, а после Кристина с родителями и братом всегда ездят в Белз, где живет прабабушка редактора. Раньше там за столом собиралась вся большая семья, однако теперь все разбросаны по миру из-за войны.

"Однажды мы посчитали, что нас собралось 29 человек! Это было невероятное время в кругу родных, с колядой, смехом, беззаботной, а главное – мирной жизнью. Теперь все совсем не так. Прабабушка уже не может ходить, родственники, которые раньше собирались в одном доме, теперь разбросаны по разным континентам. Жаль, что теперь те общие рождественские мгновения – только воспоминания. Мы уже никогда не сможем их повторить", – со слезами на глазах говорит Кристина.

Рождественские праздники с детства были самым любимым временем в году для журналистки. Это не изменилось и сейчас, однако вкус от этих праздников – кардинально другой.

Готовим вареники с копейками для "денежного" года, – как празднует Рождество во Львове София Хомишин

Семья Софии традиционно собирается на Святвечер, чтобы приготовить 12 постных блюд, среди которых обязательно – борщ. Особое место на столе занимают вареники с сюрпризом: в некоторые из них прячут копейки, и кому они попадутся – того, говорят, ждет денежный год. А еще бабушка печет несколько "особых" пампушек – большинство с вишней или маком, но несколько могут быть с шоколадом или другим вареньем.

Во время приготовления блюд на Рождество включаем колядки и щедривки на фоне и подпеваем себе, чтобы была праздничная атмосфера,

– рассказывает редакторка.

На рождественский стол мама Софии застилает красивую белую скатерть, ставит подсвечник, для которого в этом году купили красную свечу. Основные блюда обычно подают в глиняной посуде или на деревянных подставках. А возле стола ставят дидух, который потом сжигают.

"После Святой вечери мы не убираем стол. Верим, что этой ночью умершие родственники приходят домой, чтобы разделить с нами праздник. Для них всегда есть отдельная тарелка, куда кладем все блюда со стола, и рядом ставим рюмку или бокал. В эти мгновения дом наполняется особой тишиной и ощущением присутствия тех, кого давно нет рядом, но кто навсегда остается частью нашей семьи", – делится София.

Дом Софии принимает первых колядников еще в Святвечер, но больше всего коляды звучит именно на Рождество и на протяжении всех рождественских праздников, до Крещения.

За время войны Рождество в доме редактора стало еще более ценным. Некоторые из родных находится на фронте, поэтому каждая такая семейная встреча – особенная.

За эти почти 4 года полномасштабной войны мы все очень изменились внутренне, повзрослели, поэтому к празднованию подходим более сознательно. Вместе с родителями стараемся больше узнавать, как праздновали наши предки, и вводить это в нашу семью. Хотим прививать детям любовь к семье, важность традиций, чтобы они потом передавали это своим малышам,

– говорит София.

Ничего "современного" не придумываем, – какие традиции есть у Марии Примич в Бурштыне

Мария родом из Ивано-Франковской области, где уважают и любят традиции. На Святой вечер всегда ждут восхода первой звезды и только тогда садятся к столу, за которым собраны двенадцать постных блюд, зажженная свеча и тишина, наполненная молитвой.

На столе обязательно стоят кутья, узвар и хлеб – для тех, кого уже нет рядом, но кто остается с нами этой ночью. Мы не забираем блюда до самого утра, будто оставляем двери дома открытыми для памяти и любви,

– делится Мария.



Святая вечеря дома у Марии Примич / Фото из личного архива журналистки

Для праздничного стола не придумывают ничего "современного". Блюда готовят так, как когда-то готовили бабушки, с тем же вниманием и уважением к традиции.

Коляда начинается после Святой вечери и длится долго – обычно до Крещения, а иногда и до Сретения. Чтобы эти праздники были атмосферными, дом украшают елкой, дидухом, а на стол ставят посуду в украинском стиле.

За время полномасштабной войны Рождество в семье редактора не изменилось. Потому что когда традиции живут в сердце, им не страшны ни тревоги, ни темные времена. Они держат семью вместе и ежегодно напоминают, кем мы есть и откуда родом.

Первая колядка – обязательно "Бог предвечный", – как празднует в Дрогобыче Мария Касий

Мария признается, что в ее семье главным праздником всегда был Святвечер. В этот день для подготовки и приготовления блюд собиралась вся семья. На столе – традиционные 12 постных блюд, среди которых рыба, голубцы, вареники, капуста, борщ с ушками, узвар, кутья. Что интересно, кутью всегда едят последним блюдом. Также на праздничном столе всегда есть свеча, рождественский калач и чеснок.

Перед ужином – совместная молитва, а потом колядуем. Первая колядка обязательно должна была быть "Бог предвечный". Когда мы были детьми, то колядовали с сестрой вдвоем и получали за это сладости,

– вспоминает Мария.

После ужина все звонят к близким, поздравляют с Рождеством. До полномасштабной войны Рождественское богослужение было ночью, а утром – семейный завтрак и снова колядки.

"В детстве я обычно колядовала с друзьями (мы ходили по домам каждого из нашего сообщества), родители – на застолье со своими друзьями. На совместное празднование и коляду всегда приглашаем родственников, кумовьев, братьев, сестер", – делится журналистка.

Для праздничного настроения папа Марии сам сделал из дерева и сена маленькую шопку, куда поместил фигурки маленького Иисуса, ангелочков.

Ее всегда ставим на видное место как главный символ и атрибут Рождества. Также дома есть старинные елочные игрушки еще с детства моего папы, которые сохранились благодаря бабушке и дедушке,

– рассказывает редакторка.

Семья Марии бережно относится к традициям и лелеет их, передавая из поколения в поколение. Однако во время войны празднования стали тише и скромнее, в меньшем кругу, главный акцент – на семью.

Отныне основное пожелание друг другу и в молитвах – о мире для Украины и здоровья для воинов, как наших родных-военных, так и всех, благодаря кому можем праздновать Рождество,

– подытоживает девушка.



Святая вечеря дома у Марии Касий / Фото из личного архива журналистки

"Домой на Рождество" для каждой из нас – это не только о дороге и праздничном столе. Это о свече, которую не гасят в спешке, о молитве за тех, кто далеко, и о вере, что все мы еще соберемся вместе. Потому что пока в украинских домах звучит коляда и кто-то ждет близких, Рождество продолжается - несмотря на войну, усталость и темноту. И в этой тишине рождается надежда: в следующем году мы все обязательно будем дома.