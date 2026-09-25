Об этом 34-летняя певица и бизнесвумен рассказала в ходе Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, как сообщило издание The Daily Mail.

Гомес выступила на мероприятии вместе с коллегой Элиз Коэн и редактором Fast Company Ясмин Ганье. В ходе беседы Селена рассказала о работе своего фонда Rare Impact Fund, который занимается вопросами психического здоровья. В частности, Гомес спросили, каким результатом работы фонда она гордится больше всего. В ответ артистка отметила, что для нее важно видеть реальные изменения и открыто говорить о психическом здоровье.

Пожалуй, больше всего я горжусь тем, что мы действительно меняем ситуацию. Вокруг этой темы до сих пор существует много стигмы. У меня есть 13-летняя сестра, которая очень много для меня значит, а в будущем у меня будут и собственные дети. Я не хочу, чтобы о таких вещах было неудобно говорить,

– сказала артистка.

Селена Гомес с ребенком / Фото из инстаграма певицы

Эти слова Селены прозвучали спустя два года после ее интервью, в котором она рассказала, что не может сама выносить ребенка из-за проблем со здоровьем. Гомес объяснила, что беременность могла бы быть опасной как для нее, так и для ребенка. Артистка призналась, что ей понадобилось время, чтобы принять это. В то же время Селена рассматривает суррогатное материнство и усыновление как возможные способы стать мамой.

Кстати, в последнее время Селена Гомес все чаще говорит о материнстве. Недавно она даже публиковала фото с младенцем и вновь упоминала о своем желании однажды стать мамой.