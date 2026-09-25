Про це 34-річна співачка та бізнесвумен говорила під час Fast Company Innovation Festival у Нью-Йорку, як повідомило видання The Daily Mail.

Гомес виступила на заході разом із колегою Еліз Коен та редакторкою Fast Company Ясмін Ганьє. Під час розмови Селена розповіла про роботу свого фонду Rare Impact Fund, який займається питаннями ментального здоров'я. Зокрема, у Гомес запитали, яким результатом роботи фонду вона пишається найбільше. У відповідь артистка зазначила, що для неї важливо бачити реальні зміни та говорити про ментальне здоров'я відкрито.

Мабуть, найбільше я пишаюся тим, що ми справді змінюємо ситуацію. Навколо цієї теми досі є багато стигми. У мене є 13-річна сестра, яка дуже багато для мене означає, а в майбутньому в мене будуть і власні діти. Я не хочу, щоб про такі речі було незручно говорити,

– сказала артистка.

Селена Гомес з дитиною / Фото з інстаграму співачки

Ці слова Селени пролунали через два роки після її інтерв'ю, у якому вона розповіла, що не може сама виносити дитину через проблеми зі здоров'ям. Гомес пояснила, що вагітність могла б бути небезпечною як для неї, так і для дитини. Артистка зізналася, що їй знадобився час, щоб прийняти це. Водночас Селена розглядає сурогатне материнство та усиновлення як можливі способи стати мамою.

До речі, останнім часом Селена Гомес дедалі частіше говорить про материнство. Нещодавно вона навіть показувала фото з немовлям і знову згадувала про своє бажання одного дня стати мамою.