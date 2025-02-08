Он поделился собственным взглядом на то, нужно ли Украине участвовать в песенном конкурсе. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Сергея Притулы.

К теме Каждый трек удивит: все песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025

Так, накануне финала Нацотбора-2025 известный телеведущий опубликовал пост на своей странице в фейсбук, где высказал мнение о важности проведения конкурса для Украины.

Этот конкурс уже давно не о музыке, он стал престижным политическим событием, где страны соревнуются не столько за сам музыкальный приз, как за внимание миллиардной аудитории. Там не будет России, но будет Украина! И с учетом того, как с каждым годом снижается интерес иностранцев к событиям на наших фронтах, возможность в очередной раз напомнить о себе миру неоценима,

– подчеркнул волонтер.

Заметим, во время Национального отбора Общественное Вещание и Фонд Сергея Притулы будут собирать средства на оборудование для групп гуманитарного разминирования ДССТ.

Напомним, финала Нацотбора Евровидения-2025 начнется в 18:00 с яркого предшоу, где Руслана должна представить новый трек, а уже в 18:30 финалисты конкурса вживую выступят на сцене.