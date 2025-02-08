Він поділився власним поглядом на те, чи потрібно Україні брати участь в пісенному конкурсі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Сергія Притули.

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Так, напередодні фіналу Нацвідбору-2025 відомий телеведучий опублікував допис на своїй сторінці у фейсбук, де висловив думку про важливість проведення конкурсу для України.

Цей конкурс вже давно не про музику, він став престижною політичною подією, де країни змагаються не стільки за сам музичний приз, як за увагу мільярдної аудиторії. Там не буде Росії, але буде Україна! І з урахуванням того, як з кожним роком знижується інтерес іноземців до подій на наших фронтах, можливість вкотре нагадати про себе світу неоціненна,

– наголосив волонтер.

Зауважимо, під час Національного відбору Суспільне Мовлення та Фонд Сергія Притули збиратимуть кошти на обладнання для груп гуманітарного розмінування ДССТ.

Нагадаємо, фіналу Нацвідбору Євробачення 2025 розпочнеться о 18:00 з яскравого передшоу, де Руслана має презентувати новий трек, а вже о 18:30 фіналісти конкурсу наживо виступлять на сцені.