Во время беседы с журналистами для YouTube-проекта"СучЦукрМуз" фронтмен рассказал, что этим городом стал Чернигов. По словам исполнителя, именно там состоялись худшие концерты за всю музыкальную историю их группы.

После первого фиаско группа решила дать этому месту еще один шанс и попытаться исправить общее впечатление. Однако последующие попытки также завершились полным разочарованием для артистов.

Три худших выступления в нашей карьере были именно в Чернигове. После первого неудачного выступления я подумал, что стоит сломать систему. Мы дали второе. Оно оказалось неудачным. Мы дали третье – и оно тоже было неудачным. К сожалению,

– поделился исполнитель в интервью.

Группа "Жадан и Собаки" / фото из инстаграма

Сам музыкант решил не вдаваться в подробности и оставил в тайне конкретные причины таких провалов на сцене. В то же время он поспешил заверить, что эта ситуация не имеет никакого отношения к отношению группы к местным жителям. Писатель подчеркнул, что очень уважает черниговцев и ценит их, а отсутствие концертов является исключительно рабочим моментом, сложившимся исторически.

Но это при всем уважении к самому городу и людям, которых я очень люблю. Там живут очень прекрасные и замечательные люди. Ничего личного. Просто так сложилось,

– подытожил знаменитость.

Сергей Жадан в этом же интервью рассказывал, какой оказалась Тина Кароль за пределами сцены.