Під час спілкування з журналістами для ютуб-проєкту "СучЦукрМуз" фронтмен розповів, що цим містом став Чернігів. За словами виконавця, саме там відбулися найгірші шоу за всю музичну історію їхньої команди.

Після першого фіаско гурт вирішив дати локації ще один шанс та спробувати виправити загальне враження. Однак наступні спроби також завершилися суцільним розчаруванням для артистів.

Три найгірші виступи в нашій кар’єрі були саме в Чернігові. Після першого невдалого виступу подумав, що варто зламати систему. Ми зробили другий. Він був невдалим. Ми зробили третій – і теж був невдалим. На жаль,

– поділився виконавець в інтерв'ю.

Гурт "Жадан і Собаки" / фото з інстаграму

Сам музикант вирішив не вдаватися в деталі та залишив у таємниці конкретні причини таких провалів на сцені. Водночас він поспішив запевнити, що ця ситуація не має жодного стосунку до ставлення гурту до місцевих жителів. Письменник наголосив, що дуже поважає чернігівців та цінує їх, а відсутність концертів є виключно робочим моментом, який склався історично.

Але це з усією повагою до самого міста й людей, яких я дуже люблю. Там живуть дуже прекрасні й чудові люди. Нічого особистого. Просто є така річ,

– резюмував знаменитість.

Сергій Жадан в цьому ж інтервʼю розповідав, якою виявилася Тіна Кароль поза сценою.