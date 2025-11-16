Оперная дива Соломия Крушельницкая умерла 16 ноября 1952 года. В этот день 24 Канал расскажет о необычном факте из ее биографии, о котором знают не все.

Соломия Крушельницкая родилась на Тернопольщине в семье священника. С самого детства она выступала на сцене, училась игре на фортепиано. Все говорили о ее исключительных способностях.

Соломия закончила Львовскую консерваторию, а в 21 год поехала на учебу в Италию. На это решение повлияла певица Джемма Беллинчони, которая в то время гастролировала во Львове.

Сколько языков знала Соломия Крушельницкая?

Именно в Италии Соломия Крушельницкая изучила 6 иностранных языков. Она свободно разговаривала на польском, французском, немецком, итальянском, русском. При необходимости, на спектаклях она могла петь и на 8 языках – также на испанском и английском.

Другая на моем бы месте, не зная языков мировых, не переступила бы порог, а я ничего, приехала вот здесь, и ни капельки не сожалею, что едва два слова по-итальянски знала, и вот за те пару месяцев уже и говорю, и читаю книги,

– говорила Соломия Крушельницкая.



Портрет Соломии Крушельницкой / Фото Общественное Тернополь

Несмотря на то, что она знала такое количество языков, украинские народные песни (которые обязательно входили в ее концертную программу) Соломия Крушельницкая никогда не исполняла в переводе.

Однажды певица выступала перед царем Николаем II. И даже в его дворце она пела на украинском. В частности, исполнила "Веснівку" на слова Маркияна Шашкевича. После этого царь спросил у Крушельницкой, на каком языке прозвучала песня. Артистка на французском ему ответила: это ее родной украинский язык.

Соломия Крушельницкая гастролировала в Италии, Испании, Франции, России, Египте, Аргентине и Чили. Но и не забывала о выступлениях в Украине. Мировая пресса называла ее "Волшебной Баттерфляй", феноменальной Чио Чио Сан и графиней. Талант Соломии Крушельницкой оставался с ней до конца ее дней.