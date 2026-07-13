Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, которая живет с мужем в Бостоне, приехала на летние каникулы в Одессу. Именно там она попала в поле зрения блогера Николаса Кармы, который, как обычно, разобрал ее наряд по брендам и стоимости.

Боже мой, привет, Николас Карма, я думала, сколько мне еще ждать. Поймите, я в Бостоне живу, почему-то здесь нет Николаса Кармы?

– радостно отреагировала на встречу Мария.

Девушка начала с бюджетных позиций, отметив, что основа ее летнего образа – недорогие, но очень удобные туфли Mango за 1200 гривен и платье в стиле нижнего белья ориентировочной стоимостью 2–3 тысячи гривен.

Далее Мария показала настоящее украшение любого образа – свое обручальное кольцо. Роскошное кольцо с 9-каратным бриллиантом огранки "маркиз" красиво сияло в лучах солнца. Как оказалось, это уже второе, ведь предыдущее она потеряла.

Кстати, это второе, первое я потеряла. Это был трехкаратный "маркиз", такой же, как у меня. Сейчас у меня 9, до этого было 3. Получился апдейт. Удачно потеряла. Кстати, это он (муж Маши, – прим. ред.) виноват. Я ему сказала, какой у меня размер. Он немного не угадал. И она упала в море,

– пояснила девушка.

Сколько стоит летний образ Марии Поляковой:

Туфли – 1200 грн

Платье – 2500 грн

Сумка – подарок Марии на 21-летие от мамы. Стоимость девушка не раскрыла, но похожие модели стоят около 6400 долларов (280 тысяч гривен).

Недавно еще более дорогой наряд надела на Неделе моды Соня Евдокименко – внучка Софии Ротару.