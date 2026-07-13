Старша донька Олі Полякової Маша, яка живе з чоловіком у Бостоні, приїхала на літні канікули до Одеси. Саме там вона потрапила в поле зору блогера Ніколаса Карми, який традиційно розібрав її лук на бренди й вартість.

Боже мій, вітаю, Ніколас Карма, я думала, скільки мені ще чекати. Зрозумійте, я в Бостоні живу, чому тут немає Ніколаса Карми?

— радісно відреагувала на зустріч Марія.

Дівчина почала з бюджетних позицій, зазначивши, що основа її літнього образу – недорогі, але дуже зручні туфлі Mango за 1200 гривень, й сукня в білизняному стилі орієнтовною вартістю 2-3 тисячі гривень.

Далі Марія показала справжню окрасу будь-якого луку – свою заручальну каблучку. Розкішна каблучка з 9-каратним діамантом огранювання "маркіз" красиво сяяла в променях сонця. Як виявилось, це вже друга, адже попередню вона загубила.

До речі, це друга, першу я загубила. Це був трикаратний маркіз, такий, як у мене. Зараз у мене 9, до цього було 3. Вийшов апдейт. Вдало загубила. До речі, це він (чоловік Маші, — прим. ред.) винен. Я йому сказала, який у мене розмір. Він трішки не вгадав. І вона впала в море,

– пояснила дівчина.

Скільки коштує літній образ Марії Полякової:

Туфлі – 1200 грн

Сукня – 2500 грн

Сумка – подарунок Марії на 21 рік від мами. Вартість дівчина не розкрила, але схожі моделі коштують близько 6400 доларів (280 тисяч гривень).

Нещодавно ще коштовніший образ одягнула на Тиждень моди Соня Євдокименко – онука Софії Ротару.