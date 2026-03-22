Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице UNITED 24.
Ко Всемирному дню поэзии, который отмечался 21 марта, Стивен Фрай продекламировал стихотворение Василия Симоненко "Ты знаешь, что ты – человек" на английском языке.
Спасибо Стивену за то, что он напоминает миру о глубине украинской культуры. Через эти стихи международное сообщество открывает для себя идентичность нации, которая сквозь десятилетия бережет свою свободу,
– говорится в заметке UNITED 24.
Напомним, в сентябре 2023 года Стивен Фрай приехал в Украину. Он стал ведущим третьего Саммита леди и джентльменов, который проходил в Киеве.
Также актер снял фильм об Украине во время своего визита. Лента, которая вышла в 2024 году, получила название Stephen Fry into Ukraine и рассказывает о российско-украинской войне.
Что известно о Стивене Фрае?
Популярность пришла к Стивену Фраю благодаря сериалам "Черная гадюка" и "Дживс и Вустер". Также он известен ролью Оскара Уайльда в фильме 1997 года "Уайльд".
Актер является открытым геем. В 2015 году он женился на комике Элиотте Спенсере.
Фрай озвучивал семь книг о Гарри Поттере, автором которых является Джоан Роулинг.
За фильм "Уайлд" был номинирован на премию "Золотой глобус".