Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице UNITED 24.

Ко Всемирному дню поэзии, который отмечался 21 марта, Стивен Фрай продекламировал стихотворение Василия Симоненко "Ты знаешь, что ты – человек" на английском языке.

Спасибо Стивену за то, что он напоминает миру о глубине украинской культуры. Через эти стихи международное сообщество открывает для себя идентичность нации, которая сквозь десятилетия бережет свою свободу,

– говорится в заметке UNITED 24.

Напомним, в сентябре 2023 года Стивен Фрай приехал в Украину. Он стал ведущим третьего Саммита леди и джентльменов, который проходил в Киеве.

Также актер снял фильм об Украине во время своего визита. Лента, которая вышла в 2024 году, получила название Stephen Fry into Ukraine и рассказывает о российско-украинской войне.

