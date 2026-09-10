В новом дуэте материнское тепло и забота Светланы Тарабаровой соединились с детской искренностью Софии Нерсесян, превратив песню "Заплету Віночок" в светлую песню-пожелание для каждой украинской семьи.

Материнство занимает особое место в жизни Тарабаровой, и это личное ощущение она вложила в новую композицию. София и Светлана познакомились во время Национального отбора на Детское Евровидение. По результатам жеребьевки автором конкурсной песни Софии стала Светлана Тарабарова, которая написала для нее композицию "Мотанка". Впоследствии Светлана поддерживала Софию на "Детском Евровидении" в Грузии. Именно там София попросила ее написать еще одну сильную песню, которую впоследствии артистки решили исполнить вместе.

Когда встречаются две яркие и сильные личности, это обычно либо взрыв, либо безумная синергия. У нас с Софией произошла именно синергия. Еще в Грузии она попросила меня написать для нее сильную песню. Мне хотелось вплести в нее любовь, защиту, счастливую судьбу и самое важное пожелание нашим детям – чистое и свободное небо. Так родилась "Заплету Віночок",

– рассказывает Светлана Тарабарова.

"Заплету Віночок" задумана как песня-оберег, в которой украинские традиции соединились с самыми важными пожеланиями для сыновей и дочерей. Барвинок в композиции символизирует верность, ромашка – нежность, маковый цвет – долгую жизнь. Цветные ленты придают венку силу, а голубые олицетворяют чистое свободное небо.

Когда я услышала песню, сразу почувствовала ее тепло. Она о счастье, которое хочется пожелать каждому ребенку. Я очень рада, что на этот раз мы со Светланой поем вместе,

– поделилась своими эмоциями по поводу дуэта София Нерсесян.

Светлана Тарабарова и София Нерсесян – "Заплету Віночок": слушать песню онлайн

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