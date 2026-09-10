У новому дуеті материнське тепло й турбота Світлани Тарабарової поєдналися з дитячою щирістю Софії Нерсесян, перетворивши "Заплету Віночок" на світлу пісню-побажання для кожної української родини.

Материнство посідає особливе місце в житті Тарабарової, і це особисте відчуття вона вклала у нову композицію. Софія та Світлана познайомилися під час Національного відбору на Дитяче Євробачення. За результатами жеребкування авторкою конкурсної пісні Софії стала Світлана Тарабарова, яка написала для неї композицію "Мотанка". Згодом Світлана підтримувала Софію на Дитячому Євробаченні у Грузії. Саме там Софія попросила її написати ще одну сильну пісню, яку згодом артистки вирішили виконати разом.

Коли зустрічаються дві яскраві й сильні особистості, це зазвичай або вибух, або шалена синергія. У нас із Софією сталася саме синергія. Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте й вільне небо. Так народилася "Заплету Віночок",

– розповідає Світлана Тарабарова.

"Заплету Віночок" задумана як пісня-оберіг, у якій українські традиції поєдналися з найважливішими побажаннями для синів і дочок. Барвінок у композиції символізує вірність, ромашка – ніжність, маковий цвіт – довге життя. Кольорові стрічки додають віночку сили, а блакитні уособлюють чисте вільне небо.

Коли я почула пісню, одразу відчула її тепло. Вона про щастя, яке хочеться побажати кожній дитині. Я дуже рада, що цього разу ми зі Світланою співаємо разом,

– поділилась емоціями щодо дуету Софія Нерсесян.

Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян – Заплету Віночок: слухати пісню онлайн

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