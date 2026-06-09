Святослав Вакарчук поделился сообщением на своей странице в инстаграме. Он признался, что некоторых из ребят не видел по 15 лет, а кого-то – со времени выпуска.

Смотрите также Бывший концертный директор Софии Ротару сказал, где сейчас артистка

Музыкант учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на физическом факультете. Его курс выпустился в 1996 году.

Я смотрел на свой курс как в зеркало нашей новейшей истории. Некоторые уехали в 90-х. Большинство из них стали преподавателями и профессорами западных университетов. Америка, Канада, Германия, Польша... Некоторые работают в школе,

– рассказал Вакарчук.

Также среди однокурсников Вакарчука есть бизнесмены, айтишники. Некоторые служат в армии. Есть и такие, у кого воюют дети. И музыкант рассказал, что утешило его больше всего.

"То, что, несмотря на усталость, и физическую, и моральную, каждый излучал надежду, что все будет хорошо. А еще – гордость и благодарность за то образование, которое получил. Я чувствовал это все внутри. И видел это в глазах моих друзей", – отметил Святослав Вакарчук.

Также лидер "Океана Эльзы" поделился архивными кадрами из университета.

Святослав Вакарчук в университете / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

Напомним, Святослав Вакарчук родился в Мукачево в семье ученого-физика Ивана Вакарчука. Он провел юность и детство во Львове.

В 1991 – 1996 годах учился на физическом факультете ЛНУ им. Франко, его специализацией была теоретическая физика. После завершения университета Вакарчук мог учиться заграницей, но вместо этого сосредоточился на музыкальной карьере.