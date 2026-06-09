Святослав Вакарчук поділився дописом на своїй сторінці в інстаграмі. Він зізнався, що декого з хлопців та дівчат не бачив по 15 років, а когось – з часу випуску.

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Музикант навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на фізичному факультеті. Його курс випустився у 1996 році.

Я дивився на свій курс як у дзеркало нашої новітньої історії. Дехто виїхав у 90-х. Більшість з них стали викладачами й професорами західних університетів. Америка, Канада, Німеччина, Польща… Дехто працює в школі,

– розповів Вакарчук.

Також серед однокурсників Вакарчука є бізнесмени, айтівці. Дехто служить у війську. Є й такі, в кого воюють діти. Та музикант розповів, що втішило його найбільше.

"Те, що, попри втому, і фізичну, і моральну, кожен випромінював надію, що все буде добре. А ще – гордість і вдячність за ту освіту, яку отримав. Я відчував це все всередині. І бачив це в очах моїх друзів", – зауважив Святослав Вакарчук.

Також лідер "Океану Ельзи" поділився архівними кадрами з університету.

Святослав Вакарчук в університеті / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

Нагадаємо, Святослав Вакарчук народився у Мукачеві в родині науковця-фізика Івана Вакарчука. Він провів юність та дитинство у Львові.

У 1991 – 1996 роках навчався на фізичному факультеті ЛНУ ім. Франка, його спеціалізацією була теоретична фізика. Після завершення університету Вакарчук міг навчатися закордоном, але натомість зосередився на музичній кар'єрі.