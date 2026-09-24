Джейден Федерлайн стал героем нового номера журнала Interview, где принял участие в стильной фотосессии и ответил на ряд личных вопросов. Парень откровенно поделился, каково это – расти ребенком одной из самых известных певиц планеты, и рассказал о своих увлечениях, музыке, борьбе с чужими ожиданиями и абсурдных слухах, которые бушуют вокруг его семьи.

Сын звезды признался, что статус ребенка знаменитостей постоянно заставляет его испытывать повышенное внимание и оценку со стороны общества. Джейден признался, что постоянно живет с неприятным ощущением.

Кажется, будто я постоянно должен что-то доказывать, хотя на самом деле ничего доказывать не нужно,

– говорит он.



Сын Бритни Спирс Джейден / Фото из инстаграма звезды

По словам парня, со временем он понял тщетность попыток оправдать чужие ожидания. На вопрос о том, что он считает самым переоцененным в жизни, Джейден ответил однозначно: "Поиск одобрения. Чем больше ты пытаешься угодить другим, тем больше теряешь себя".

Кроме того, сын Бритни возмутился постоянными стереотипами и выдумками, которыми обрастает его жизнь и семья. Он также признался, какие вопросы ему надоели больше всего.

Вопросы с домыслами. Я бы предпочел, чтобы люди узнавали меня лично, а не делали вид, будто уже и так все обо мне знают,

– говорит парень.

Джейден развеял и миф о том, что его жизнь идеально спланирована и беззаботна. На вопрос, как он чаще всего заблуждается в жизни, парень искренне признался: "Что у меня все под контролем и разложено по полочкам". Несмотря на постоянное давление, 20-летний юноша находит утешение в творчестве. Он участвует в показах модных домов, играет на фортепиано, сочиняет собственную музыку и называет это своей лучшей терапией.

Джейден Федерлайн на показе Vetemens: смотрите фото

Добавим, что сыну Бритни Спирс нередко приходится сталкиваться с безумными слухами о своей маме в соцсетях. Однажды парень вспомнил, как в TikTok набрало более миллиона лайков видео с теорией заговора о том, что настоящей Бритни Спирс якобы уже нет в живых, а вместо нее показывают клона. Сын певицы назвал такие фейки полным абсурдом и удивился тому, насколько легко люди верят выдумкам, не проверяя факты.

В последнее время Бритни попадала в различные неприятные ситуации. Чаще всего это было связано с нетрезвым состоянием. В мае певице даже вынесли приговор за вождение в нетрезвом виде.