Джейден Федерлайн став героєм нового випуску видання Interview, де знявся у стильній фотосесії та відповів на серію особистих запитань. Хлопець відверто поділився, як це – рости дитиною однієї з найвідоміших співачок планети, та розповів про власні захоплення, музику, боротьбу з чужими очікуваннями й абсурдні чутки, які вирують навколо його родини.

Зірковий син зізнався, що статус дитини знаменитостей постійно змушує його відчувати підвищену увагу та оцінювання з боку суспільства. Джейден зізнався, що постійно живе з неприємним відчуттям.

Здається, ніби я постійно мушу щось доводити, хоча насправді нічого доводити не треба,

– каже він.



Син Брітні Спірс Джейден / Фото з інстаграму зірки

За словами хлопця, з часом він зрозумів марність спроб відповідати чужим очікуванням. На запитання про те, що він вважає найбільш переоціненим у житті, Джейден відповів однозначно: "Пошук схвалення. Чим більше ти намагаєшся догодити іншим, тим більше втрачаєш себе".

Окрім цього, син Брітні обурився через постійні стереотипи та вигадки, якими обростає його життя та родина. Він також зізнався, які запитання йому набридли найбільше.

Запитання із припущеннями. Я б волів, щоб люди дізнавалися мене особисто, а не вдавали, ніби вже й так усе про мене знають,

– каже хлопець.

Розвіяв Джейден і міф про те, що його життя ідеально сплановане та безтурботне. На запитання, що він найчастіше вдає у житті, хлопець щиро зізнався: "Ідею про те, що у мене все під контролем і розкладено по поличках". Попри постійний тиск, 20-річний юнак знаходить розраду у творчості. Він бере участь показах модних будинків, грає на піаніно, пише власну музику та називає це своєю найкращою терапією.

Джейден Федерлайн на показі Vetemens: дивіться фото

Додамо, що сину Брітні Спірс нерідко доводиться стикатися з божевільними чутками про свою маму в соцмережах. Якось хлопець пригадав, як у TikTok набрало понад мільйон лайків відео з теорією змови про те, що справжньої Брітні Спірс нібито вже немає в живих, а замість неї показують клона. Син співачки назвав такі фейки повним абсурдом і здивувався, наскільки легко люди вірять вигадкам без жодної перевірки фактів.

Останнім часом Брітні потрапляла у різні неприємні ситуації. Найчастіше це було пов'язане з нетверезим станом. У травні співачці навіть винесли вирок через п'яну їзду.