Звездного сына госпитализировали 14 июня. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на TMZ.
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Элайджу Блю Олмена срочно доставили в больницу. Неизвестно, из-за каких именно наркотических веществ произошла передозировка. Известно, что мужчина находится в медицинском учреждении, за ним ухаживают специалисты.
Ему очень повезло, что он выжил,
– добавляют в издании.
Сейчас Шер уделяет внимание своему сыну и делает все возможное, чтобы оказать ему необходимую помощь.
У People добавили, что полиция обнаружила наркотики в доме у Элайджи. Мужчина якобы "вел себя неподобающим образом", – именно поэтому они приехали на вызов.
Что известно о сыне Шер
- Элайджа Блю Олмен родился в браке Шер с музыкантом Грегом Олменом. Он был единственным ребенком у пары. Также у певицы есть старший сын Чез Боно.
- Элайджа Блю Олмен открыто признавался, что боролся с зависимостью от психоактивных веществ. В интервью в 2014 году он рассказал, что начал употреблять наркотики в возрасте 11 лет. Тогда мужчина сказал, что несколько раз был близок к передозировке.
- В декабре 2023 года Шер подала заявление на временное опекунство над имуществом сына из-за его злоупотребления наркотическими веществами. Однако она достигла договоренности с Элайджей и в сентябре 2024 отклонила ходатайство.