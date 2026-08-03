Артист рассказал, как произошел несчастный случай, и сообщил, в каком состоянии сейчас находится подросток. Об этом Владислав рассказал в видео на своей странице в инстаграме.

Оказалось, что инцидент произошел на даче, где компания подростков решила самостоятельно разжечь костер для приготовления еды. По словам артиста, Артем вылил в огонь бензин, после чего на нем мгновенно загорелась одежда. Рядом не было взрослых, которые могли бы быстро отреагировать на ситуацию.

Он (Артем, – 24 Канал) начал гореть… Ребята – все его сверстники, они тоже без опыта. С него сорвали эту футболку, но он за это время получил серьезные ожоги лица, груди, части спины, частично руки. Больше всего пострадали грудная клетка и плечо,

– поделился артист.

Владислав Лобач рассказал о том, как его сын получил серьезные ожоги: смотрите видео

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Владислав добавил, что в целом его сын получил ожоги примерно на 18% поверхности тела.

После инцидента Артема госпитализировали в больницу. Некоторое время он находился в реанимации, где медики провели ему процедуру наложения искусственной кожи. Сейчас подростка уже перевели в обычную палату. Врачи продолжают следить за его состоянием, а впереди его ждет длительное лечение и реабилитация.

Владислав Лобач рассказал о состоянии сына: смотрите видео

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