Артист розповів, як стався нещасний випадок, та повідомив, у якому стані зараз перебуває підліток. Про це Владислав записав відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Так, виявилося, що інцидент стався на дачі, де компанія підлітків вирішила самостійно розпалити багаття для приготування їжі. За словами артиста, Артем хлюпнув у вогонь бензин, після чого на ньому миттєво загорівся одяг. Поруч не було дорослих, які могли б швидко зреагувати на ситуацію.

Він (Артем, – 24 Канал) почав горіти… Хлопці – всі його ровесники, вони теж без досвіду. З нього зірвали цю футболку, але він за цей час отримав серйозні опіки обличчя, грудей, частини спини, частково руки. Найбільше – грудна частина, плече,

– поділився артист.

Владислав Лобач розповів про те, як його син отримав серйозні опіки: дивіться відео

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Владислав додав, що загалом його син отримав опіки приблизно 18% поверхні тіла.

Після інциденту Артема госпіталізували до лікарні. Певний час він перебував у реанімації, де медики де йому провели процедуру із накладання штучної шкіри. Наразі підлітка вже перевели до звичайної палати. Лікарі й надалі стежать за його станом, а попереду на нього чекає тривале лікування та реабілітація.

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