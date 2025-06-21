Тарасу Тополе – 38: как изменился артист за время карьеры и войны и что планирует на будущее

Сегодня, 21 июня, фронтмен группы АНТИТІЛА, Тарас Тополя, отмечает день рождения. Кроме того, что певец построил успешную карьеру, он еще создал счастливую семью и стал многодетным отцом.

Родом исполнитель из Киева. Уже в 6 лет он поступил в музыкальную школу, где осваивал игру на скрипке и учился вокалу. Позже пел в хоре капеллы имени Ревуцкого, который выступал в Ватикане для Папы Римского Иоанна Павла II. Как развивалась карьера артиста, история любви с женой Еленой и пойдет ли Тарас в политику, читайте в материале Show24.

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Создание группы АНТИТІЛА и первые шаги к популярности

В школьные годы Тарас создал музыкальную группу, с которой выступил на выпускном вечере с песней "Антитіла". Через некоторое время название трека стало названием коллектива. Но после школы певцу пришлось выбирать жизненный путь и он поступил в академию МВД Украины. Однако тяга к музыке не оставляла Тополю.

Ребятам удалось попасть в программу "Шанс", однако победа досталась не им. Тогда Андрей Кузьменко сказал пророческие слова: "Если этих ребят выпустить на сцену, то многие уйдут на пенсию".

АНТИТІЛА – "Я не забуду" (2007 год, программа "Шанс"): смотрите видео онлайн

Интересно, что тогда у Тараса была короткая стрижка, а глаза подкрасили темным карандашом. Кто не помнит певца в начале карьеры, может удивиться такому образу, ведь сегодня артист совсем не такой.

Уже в 2008 году вышел первый альбом под названием "БудуВуду", а одноименный трек стал настоящим хитом.

АНТИТІЛА – "БудуВуду": смотрите видео онлайн

С этого момента внимание к коллективу, который ворвался в шоу-бизнес, начало расти. АНТИТІЛА известны тем, что поют песни на украинском языке, однако в репертуаре есть и англоязычные версии. И в 2012 году группа записала первый русскоязычный трек "Смотри в меня", чтобы привлечь новую аудиторию.

АНТИТІЛА – "Смотри в меня": смотрите видео онлайн

Сегодня же мужчины не сбавляют обороты. Во время полномасштабной войны группа выпустила трек "Фортеця Бахмут", чтобы популяризировать украинскую музыку за рубежом, познакомить с героической борьбой Украины, в частности украинской армии.

Кроме того, Тарас Тополя и британский певец Эд Ширан в 2022 году выпустили совместный ремейк трека 2Step, где наш исполнитель пел на украинском языке. В видеоклипе использовали кадры военного времени, которые снимали в Ирпене, Киеве и Харьковской области.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что в 2014 году Тополя с друзьями основал фонд "Свободные-ЮА". Собранные средства направили на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, а также на помощь мирному населению.

Личная жизнь

Ради фронтмена АНТИТІЛ Елена Тополя покинула своего продюсера Вадима Лисицу, с которым имела бурный роман.

Недавно Вадим Лисица дал откровенное интервью, где прокомментировал свои отношения с певицей Еленой Тополей. Певица не стала молчать и выразила свое возмущение.

Сначала пара скрывала свои отношения, а когда певица забеременела, то рассказали о своем союзе на широкую публику.

Тарас и Елена Тополи / Фото издания Viva!

На момент женитьбы у Тараса уже были длинные волосы, что изменило его привычный стиль.

Сейчас Тарас и Елена – многодетные родители, ведь воспитывают двух сыновей и дочь.

Тарас Тополя с семьей / Фото из инстаграма певца

Когда началась полномасштабная война, то Елена с детьми уехала в США, а глава семейства присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Я собиралась каждый месяц домой возвращаться. Я не разбирала чемоданы полгода. Я не люблю Америку. Ну не моя это страна. Я не люблю и никогда ее не любила,

– призналась Елена Тополя.

Певица пробыла в США 1 год и 8 месяцев. Возвращение семьи в Украину останавливал Тарас Тополя, ведь говорил, что еще не время.

Служба в ВСУ и готовность вернуться на фронт

Еще до полномасштабного вторжения Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь присоединились к теробороне. Уже 24 февраля музыканты стали на защиту страны, а именно, Киевской области. Они присоединились к 130-му батальону территориальной обороны Киева, специализирующегося на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий.

Сначала подразделение дислоцировалось в Киевской области, но впоследствии его перенаправили на север от Харькова. Но почти три года назад Тополю вместе с другими участниками коллектива вывели из зоны боевых действий.

Фронтмен отметил, что когда он и его коллеги получат задание вернуться на фронт – это они и сделают.

Мы до сих пор находимся в распоряжении ГУР. Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода войны – без проблем,

– заявил артист.

Группа АНТИТИЛА / Фото из соцсетей

Заработок Тараса Тополи и желание пойти в политику

Певец имеет общий бизнес с клавишником Сергеем Вусиком. А о каком виде деятельности идет речь – артист отказался отвечать.

Много денег и я и Сергей Вусик отдаем на благотворительность. Мы это не афишируем, это, как правило, происходит в таком авральном формате: надо что-то срочно – закрыли. Но мы зарабатываем и зарабатываем неплохо,

– признался исполнитель.

Тарас подтвердил, что зарабатывает более пяти тысяч долларов в месяц, однако о деньгах он не любит говорить, потому что это не самая приятная тема.



А что касается политического будущего, то здесь музыкант не отрицает такое развитие событий. Он убежден, если почувствует, что имеет соответствующую силу и желание реализовать желаемые намерения, то обязательно проложит политическое будущее. Но в таком случае придется завершить с музыкальной карьерой, ведь на двух стульях сидеть не удастся.

Где сейчас Тарас Тополя

На днях АНТИТІЛА выпустили новый видеоклип под названием "Смотри в мой экран". Оператором стал Ярослав Пилунский, с которым в 2022 году ребята воевали на Харьковском направлении.

АНТИТІЛА – "Смотри в мой экран": смотрите видео онлайн

Кроме того, время от времени команда выступает с концертами, где собирает средства на поддержку военных и детей, чьи родители погибли на войне.