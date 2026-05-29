Главного обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщило издание BBC.

Судебный процесс проходил в Винер-Нойштадте. Следствие установило, что Беран А., которому на момент событий было всего 19 лет, готовил нападение во время одного из выступлений Тейлор Свифт в Вене и был связан с радикальными исламистскими идеями. Он присягнул на верность "Исламскому государству" и пытался незаконно достать пулемет и ручную гранату, однако ему это не удалось.

Кроме подготовки теракта с применением оружия и взрывчатки, мужчину осудили еще и за ряд других преступлений, связанных с терроризмом.

Правоохранители вышли на след подозреваемого благодаря информации разведки, в частности данным от ЦРУ, и задержали его перед началом первого из трех концертов в Вене.

Обвиняемый ранее заявил в суде, что сожалеет о содеянном.

Обвиняемый в подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт / Фото Getty images

Что известно о попытке теракта на концерте Тейлор Свифт?

8, 9 и 10 августа 2024 года Тейлор Свифт в рамках своего мирового турне The Eras должна была выступить в Вене на стадионе Ernst Happel. За несколько дней до концертов организаторы их отменили после предупреждения австрийских спецслужб о возможной угрозе теракта. Все средства за билеты посетителям вернули.

Директор Управления государственной защиты и разведки Австрии Омар Хайяви-Пирхнер отмечал, что Беран А. во время теракта хотел убить себя и большое количество людей.

О возможном теракте артистка узнала во время перелета в Вену.

Тейлор Свифт позже рассказала, что эта ситуация ее напугала, а отмена выступлений оставила "огромное чувство вины". В то же время она благодарна правоохранителям, благодаря которым удалось избежать трагедии.