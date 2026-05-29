Головного обвинуваченого засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомило видання BBC.

Судовий процес відбувався у Вінер-Нойштадті. Слідство встановило, що Беран А., якому на момент подій було лише 19 років, готував напад під час одного з виступів Тейлор Свіфт у Відні та був пов'язаний із радикальними ісламістськими ідеями. Він присягнув на вірність "Ісламській державі" та намагався незаконно дістати кулемет і ручну гранату, однак йому це не вдалося.

Крім підготовки теракту із застосуванням зброї та вибухівки, чоловіка засудили ще й за низку інших злочинів, пов'язаних із тероризмом.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного завдяки інформації розвідки, зокрема даним від ЦРУ, і затримали його перед початком першого з трьох концертів у Відні.

Обвинувачений раніше заявив у суді, що шкодує про скоєне.

Обвинувачений в підготовці теракту на концертах Тейлор Свіфт / Фото Getty images

Що відомо про спробу теракту на концерті Тейлор Свіфт?

8, 9 та 10 серпня 2024 року Тейлор Свіфт у межах свого світового турне The Eras повинна була виступити у Відні на стадіоні Ernst Happel. За декілька днів до концертів організатори їх скасували після попередження австрійських спецслужб про можливу загрозу теракту. Всі кошти за квитки відвідувачам повернули.

Директор Управління державного захисту та розвідки Австрії Омар Хайяві-Пірхнер зазначав, що Беран А. під час теракту хотів вбити себе та велику кількість людей.

Про можливий теракт артистка дізналася під час перельоту до Відня.

Тейлор Свіфт пізніше розповіла, що ця ситуація її налякала, а скасування виступів залишило "величезне почуття провини". Водночас вона вдячна правоохоронцям, завдяки яким вдалося уникнути трагедії.