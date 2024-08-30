Головним підозрюваним у справі є 19-річний хлопець, який був прихильником терористичної організації "Ісламська держава". Він планував вбити себе і велику кількість людей за допомогою холодної зброї та вибухівки.

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Днями про справу висловився Девід Коен, заступник Центрального розвідувального управління США. Під час саміту з питань розвідки й національної безпеки в Мериленді він заявив, що в підозрюваного були спільники, які хотіли вбити кілька десятків тисяч глядачів.

Водночас ЦРУ отримало таку інформацію за кілька днів до початку концертів, тому мало можливість попередити австрійських правоохоронців, щоб запобігти трагедії.

Вони планували вбити величезну кількість людей, десятки тисяч на цьому концерті, зокрема, я впевнений, багато американців,

– запевнив Коен.

Нагадаємо, окрім головного підозрюваного, було затримано ще двох осіб: 17-річного працівника компанії-підрядника концерту та 15-річного підлітка, який контактував з головним фігурантом справи. Останнього вже відпустили – тепер він виступає як свідок. Згодом під час обшуку будинку 17-річного юнака було виявлено чималу кількість атрибутики "ІД" та "Аль-Каїди". За словами правоохоронців, до планування теракту могли бути причетні й інші особи.