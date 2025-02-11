Тина Кароль предположила, какое место Украина займет на Евровидении-2025
Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2025 Тина Кароль высказала собственное мнение относительно того, какое место займет Украина на песенном конкурсе в мае. Сейчас букмекеры прогнозируют группе Ziferblat одиннадцатое место.
Правда, когда у певицы спросили, какое место она предсказывает Украине на Евровидении-2025, конкретного ответа не прозвучало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наше радио".
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Евровидение – это порой и цирковое выступление, порой это геополитический вопрос. Мы это наблюдаем постоянно. Можно говорить, что этого нет, конечно же, но это не так. Поэтому я бы хотела, чтобы мир захотел поддержать Украину, первое. Второе – поддержать Украину экономически. И чтобы этот конкурс приехал к нам в рамках даже такой миссии восстановления государства во всех смыслах,
– сказала Тина Кароль.
Однако певица добавила, что для этого нужно, чтобы завершилась война. Кроме того, Кароль отметила, что хотела бы, чтобы Украина представила себя на Евровидении мощно, круто, музыкально и драйвово.
Что известно о победе группы Ziferblat на Нацотборе-2025
- Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 прошел в субботу, 8 февраля. За победу на песенном конкурсе боролись десять украинских исполнителей.
- По результатам голосования членов жюри и зрителей победила группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В целом артисты получили 19 баллов. 9 – от жюри и 10 – от зрителей.
- Кстати, продюсер Игорь Кондратюк считает, что победа коллектива была вполне прогнозируемой. Он отметил, что их музыка была самой интересной.