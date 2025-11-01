На концерте в Милане на сцену к артистке вышла итальянская певица. Она вместе с Тиной исполнила украинскую песню. Этот трогательный момент записала одна из посетительниц и опубликовала на своей странице в тик-ток ladydoll7. Ролик за два дня собрал более 370 тысяч просмотров и 37 тысяч лайков, передает 24 Канал.

Итальянка спела хит "Вільна", а в этот момент Тина Кароль поддерживала ее. В конце певица поблагодарила всех, а в концертном зале прозвучали громкие аплодисменты.

Женщина призналась, что начала изучать украинский язык, потому что восхищается Тиной Кароль.

Заметим, что это не первый случай, когда Тина выполняет с кем-то из поклонников песни во время концерта. Об этом она, в частности, рассказывала на собственной странице в инстаграме.

С кем еще недавно выступала Кароль?

Во время концерта в Германии Джейкоб Рентерия, который родом из Венесуэлы, спел с артисткой трек "Украина – это ты". Мужчина не смог сдержать слезы на сцене, а другие посетители концерта поддержали его овациями.