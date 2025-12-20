Блогер NATELLA KIRS прокомментировала это решение в своем Threads, назвав перевод "смелым шагом" и отметив, что это стратегическое решение артистки перед концертом во Дворце спорта. Тина Кароль не оставила комментарий без ответа, пишет 24 Канал.

Спасибо артистам, которые решились на перевод, несмотря на предыдущие заявления. Это не только смелый шаг пересмотреть собственную позицию, но и демонстративная пощечина тем, кто до сих пор живет российскими крошками. Ну и перед заявлением Дворца спорта, это также стратегическое решение, чтобы усилить спрос прошлыми хитами,

– написала NATELLA KIRS.

Напомним, что в интервью, которое в апреле 2023 года вышло на ютуб-канале NewsMaker Moldova, Тина Кароль заявляла, что пока не планирует переводить свои русскоязычные хиты.

Что теперь сказала Тина Кароль?

В своем телеграм-канале певица объяснила, что сделала не просто перевод старых песен. По словам Тины Кароль, она полностью переписала тексты вместе с соавторами, создав фактически новые версии известных композиций.

Это не акт перевода и не жест "наконец-то". Это решение написать заново то, что уже имело форму, но нуждалось в новом смысле. Соавторы, с которыми я работала над текстами, пришли ко мне, не как исполнители задания, а как носители искры. Эти тексты являются новой версией произведений. И они нравятся мне сейчас, честно, даже больше оригинальных,

– отметила исполнительница.

Что известно о новом альбоме Тины Кароль?