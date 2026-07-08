Об этой поездке артистка рассказала в инстаграме. Это уже ее вторая встреча с военными за последнее время. Ранее Тина Кароль по приглашению 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" побывала в Харькове и Харьковской области.

Тина Кароль навестила защитников после плена

Во время визита певица пообщалась с военными и исполнила для них несколько песен. В частности, прозвучал ее известный хит "Україна – це ти".

Тина Кароль навестила защитников после пребывания в российском плену / Фото из инстаграма певицы

Такие визиты являются важным проявлением внимания и уважения к тем, кто защищал Украину, пережил плен и сегодня восстанавливается после пережитого. Воины, пережившие плен и пытки или получившие ранения, защищая свободу и независимость Украины, должны быть уверены: они не останутся один на один со своими проблемами,

– написала певица.

Также она поблагодарила каждого военного, который прошел через эти испытания и остался верным Украине.

Тина Кароль навестила защитников после российского плена / Фото из инстаграма певицы

Скандал вокруг поездок Тины Кароль к военным

В 2023 году Тину Кароль активно обсуждали из-за ее участия в концертах для украинских защитников. Тогда основатель "Культурного десанта" Коля Серга заявил, что певицу неоднократно приглашали присоединиться к поездкам на фронт. По его словам, она сначала соглашалась, но впоследствии отменяла свое участие.

За день (до концерта – 24 Канал) она постоянно "срывалась", отказывалась. Ну, ей было страшно. И я понимаю, что у нее есть какие-то причины, но основная – просто страх. Может, она присоединится к поездкам в госпитали,

– сказал артист.

Слова Серги также поддержал музыкант Саша Чемеров. Он утверждал, что Тина Кароль неоднократно отказывалась от поездок к военным вместе с "Культурным десантом".

После этих заявлений часть поклонников Тины встала на ее защиту. В соцсетях они публиковали видео с выступлений певицы перед украинскими военными, подчеркивая, что артистка поддерживала защитников вне рамок "Культурного десанта".