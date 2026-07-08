Про свою поїздку артистка розповіла в інстаграмі. Це вже її друга зустріч із військовими за останній час. Раніше Тіна Кароль на запрошення 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" побувала в Харкові та області.

Тіна Кароль відвідала захисників після полону

Під час візиту співачка поспілкувалася з військовими та виконала для них кілька пісень. Зокрема, прозвучав її відомий хіт "Україна – це ти".

Тіна Кароль відвідала захисників після російського полону / Фото з інстаграму співачки

Такі візити є важливим проявом уваги й поваги до тих, хто захищав Україну, пройшов полон і сьогодні відновлюється після пережитого. Воїни, які пережили полон і катування чи зазнали поранень, захищаючи свободу й незалежність України, мають бути впевнені: вони не залишаться сам на сам зі своїми проблемами,

– написала співачка.

Також вона подякувала кожному військовому, який пройшов через ці випробування та залишився вірним Україні.

Тіна Кароль відвідала захисників після російського полону / Фото з інстаграму співачки

Скандал навколо поїздок Тіни Кароль до військових

У 2023 році Тіну Кароль активно обговорювали через її участь у концертах для українських захисників. Тоді засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга заявив, що співачку неодноразово запрошували долучитися до поїздок на фронт. За його словами, вона спершу погоджувалася, однак згодом скасовувала свою участь.

Вона за день (до концерту – 24 Каналу) постійно "з'їжджала", відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї є якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається,

– сказав артист.

Слова Сєрги також підтримав музикант Саша Чемеров. Він стверджував, що Тіна Кароль неодноразово відмовлялася від поїздок до військових разом із "Культурним десантом".

Після цих заяв частина прихильників Тіни стала на її захист. У соцмережах вони публікували відео з виступів співачки перед українськими військовими, наголошуючи, що артистка підтримувала захисників поза "Культурним десантом".