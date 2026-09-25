45-летняя певица представила жизнеутверждающую песню "Ты сможешь все". Премьеру трека она сопроводила коротким видео в инстаграме, где грациозно шагает по улицам Киева, напевая новые строчки.

Для съемок Тоня выбрала довольно смелый и молодежный наряд в стиле total black: она надела укороченную рубашку свободного кроя с накладными карманами, которую сочетала с экстремально короткой мини-юбкой с разрезом. Завершили дерзкий образ массивные черные кроссовки и полупрозрачные панчохи-гольфы до колен.

Тоня Матвиенко / фото из инстаграма

Новая композиция Матвиенко несет глубокий посыл о вере в себя и смелости идти к мечтам, но большинство подписчиков обратили внимание вовсе не на текст песни. В комментариях под видео разгорелась настоящая дискуссия об уместности такого наряда. Многие поклонники сошлись во мнении, что этот стиль совершенно не подходит артистке, которую все привыкли видеть нежной и женственной.

Пользователи сети не стали сдерживать эмоции и засыпали певицу нежеланными советами:

"Тоня, вы такая чуткая, нежная и милая, смените стилиста, или, если вы сами стилист, то найдите хорошего. Вам нужно кардинально изменить свой образ. А так вы невероятная";

"Поменяйте свой имидж – этот вообще не ваш… а так – вы очень красивая женщина";

"Образ и стиль дешевые и не идут вам. Извините, но не по возрасту. А ваш голос – нравится";

"Голос очень красивый, песня тоже)) когда-то видела вас в нежном розовом платье! Вы были так красивы в нем! Но не в этом клипе!".

Комментарии / фото из инстаграма

Сама Тоня Матвиенко пока никак не отреагировала на критику своего нового стиля.





