45-річна виконавиця презентувала життєствердну пісню "Ти зможеш все". Прем'єру треку вона супроводила коротким відео в інстаграмі, де граційно крокує вулицями Києва, наспівуючи нові рядки.

Для зйомок Тоня обрала досить сміливий і молодіжний аутфіт у стилі total black: вона одягла вкорочену сорочку вільного крою з накладними кишенями, яку поєднала з екстремально короткою мініспідницею з розрізом. Довершили зухвалий образ масивні чорні кросівки та напівпрозорі панчохи-гольфи до колін.

Тоня Матвієнко / фото з інстаграму

Нова композиція Матвієнко несе глибокий меседж про віру в себе та сміливість йти до мрій, але більшість підписників звернули увагу зовсім не на текст пісні. У коментарях під відео спалахнула справжня дискусія щодо доречності такого вбрання. Багато прихильників зійшлися на думці, що цей стиль абсолютно не личить артистці, яку всі звикли бачити ніжною та жіночною.

Користувачі мережі не стали стримувати емоцій і засипали співачку непроханими порадами:

"Тоня, Ви така чуйна ніжна та мила, міняйте стиліста, або якщо стиліст Ви, то знайдіть хорошого. Вам треба вкрай міняти свій образ. А так Ви неймовірна";

"Поміняйте свій імідж - цей взагалі не Ваше... а так - Ви дуже гарна жіночка";

"Образ стилю, дешевий і не гарно Вам. Вибачте, але не по віку. А голос ваш - подобається";

"Голос дуже гарний, пісня тоже)) колись бачила вас в розовій ніжній сукенці! Така гарна в ній була! Але не в цьому кліпі!".

Коментарі / фото з інстаграму

Сама Тоня Матвієнко поки ніяк не відреагувала на критику свого нового стилю.





