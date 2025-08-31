Он поделился с поклонниками тем, как сейчас себя чувствует. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Гордона Рамзи.
Выяснилось, что недавно кулинар перенес операцию по удалению опухоли, и, по его словам, вмешательство прошло успешно. На опубликованном фото он показал шов под ухом, в шутку заметив, что это не результат подтяжки лица.
Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом на выходных,
– с иронией добавил известный ресторатор.
Что известно о Гордоне Рамзи?
- Будущий шеф-повар мечтал стать футболистом, однако травма колена изменила его жизнь. Поэтому, Гордон пошел учиться в North Oxfordshire Technical College. Впоследствии он работал вместе с известными шефами Марко Пьером Вайтом и Ги Савуа.
- В 1996 году Гордон женился на Тане Гатчесон, которая является американской телеведущей и написала несколько книг о кулинарии. Сейчас супруги воспитывают шестерых детей: трое дочерей и трое сыновей.
- В 1998 году Рамзи открыл собственный ресторан Restaurant Gordon Ramsay в Челси. Он неожиданно быстро стал популярным среди посетителей и получил три звезды Мишлен.
- Позже ресторатор расширил бизнес, открыв заведения в Лондоне, Лас-Вегасе, Дубае, Сингапуре и других городах мира. Как известно, в целом заведения британского шеф-повара получили 16 звезд Мишлен.
- Его популярность возросла благодаря телешоу, например The F-Word, Ramsay's Kitchen Nightmares и "Адская кухня". Эти программы не только развлекали зрителей, но и вдохновляли многих на развитие в кулинарии.