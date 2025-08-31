Он поделился с поклонниками тем, как сейчас себя чувствует. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Гордона Рамзи.

Выяснилось, что недавно кулинар перенес операцию по удалению опухоли, и, по его словам, вмешательство прошло успешно. На опубликованном фото он показал шов под ухом, в шутку заметив, что это не результат подтяжки лица.

Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом на выходных,

– с иронией добавил известный ресторатор.

