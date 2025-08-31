Він поділився з шанувальниками тим, як зараз почувається. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Гордона Рамзі.
Не пропустіть Rhode потрапив у скандал: російська модель стала обличчям рекламної кампанії бренду
З'ясувалося, що нещодавно кулінар переніс операцію з видалення пухлини, і, за його словами, втручання пройшло успішно. На опублікованому фото він показав шов під вухом, жартома зауваживши, що це не результат підтяжки обличчя.
Не забувайте користуватися сонцезахисним кремом на вихідних,
– з іронією додав відомий ресторатор.
Що відомо про Гордона Рамзі?
- Майбутній шеф-кухар мріяв стати футболістом, проте травма коліна змінила його життя. Відтак, Гордон пішов навчатися у North Oxfordshire Technical College. Згодом він працював разом із відомими шефами Марко П'єром Вайтом і Гі Савуа.
- У 1996 році Гордон одружився з Таною Гатчесон, яка є американською телеведучою та написала кілька книг про кулінарію. Зараз подружжя виховує шестеро дітей: троє донечок та троє синів.
- У 1998 році Рамзі відкрив власний ресторан Restaurant Gordon Ramsay у Челсі. Він несподівано швидко став популярним серед відвідувачів й отримав три зірки Мішлен.
- Пізніше ресторатор розширив бізнес, відкривши заклади у Лондоні, Лас-Вегасі, Дубаї, Сінгапурі та інших містах світу. Як відомо, загалом заклади британського шеф-кухаря отримали 16 зірок Мішлен.
- Його популярність зросла завдяки телешоу, як-от The F-Word, Ramsay's Kitchen Nightmares та "Пекельна кухня". Ці програми не лише розважали глядачів, а й надихали багатьох на розвиток у кулінарії.