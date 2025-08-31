Він поділився з шанувальниками тим, як зараз почувається. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Гордона Рамзі.

З'ясувалося, що нещодавно кулінар переніс операцію з видалення пухлини, і, за його словами, втручання пройшло успішно. На опублікованому фото він показав шов під вухом, жартома зауваживши, що це не результат підтяжки обличчя.

Не забувайте користуватися сонцезахисним кремом на вихідних,

– з іронією додав відомий ресторатор.

Що відомо про Гордона Рамзі?