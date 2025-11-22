На кастинге "Украина имеет талант" показывали различные умения и способности, но не всем удавалось покорить судей. Но некоторые участники были такими яркими и харизматичными, что стали легендами независимо от того, что им сказали жюри, пишет 24 Канал.

К слову Где сейчас и чем занимаются Бампер и Сус – один из самых юмористических дуэтов Украины

Андрей Мацевко

Андрей Мацевко стал одним из самых ярких участников "Україна має талант". На самом деле сначала он пробовал свои силы еще на "Х-Факторе", где спел "Ой, смереко". И хотя ему не удалось покорить судей, публика была в восторге, а фраза Андрея "Я вас не слышу" стала настоящим мемом.

Андрей Мацевко впоследствии пришел и на "Украина имеет талант", потому что не собирался бросать мечту – стать артистом.

Андрей! Я не верю своим очкам, это ты?

– сказал Игорь Кондратюк, который тогда был в жюри обоих талант-шоу.

Ему снова не удалось пройти дальше кастинга, хоть он даже получил одно "да" от судей.

Андрей Мацевко на "Україна має талант": смотрите видео онлайн

Правда, в 2015 году имя настойчивого артиста фигурировало в секс-скандале. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Сейчас Мацевко активно ведет соцсети, а в 2024 выпустил свою песню "Дрон".

Максим Доши

Максим Доши назвал своим талантом написание и исполнение экспрессивного альтернативного рэпа. На одесском кастинге парень уверенно заявил, что его музыка стоит того, чтобы ее услышали люди.

Но когда уже перед судьями он начал объяснять свой стиль, некоторых зрителей и членов жюри это начало смешить, на что Макс реагировал немного агрессивно. Судьи остановили его выступление, а участник возмущенно сказал, что просто так это не оставит и еще вернется.

Максим Доши на "Україна має талант": смотрите видео онлайн

Он действительно пришел в следующий сезон, но все равно не смог покорить жюри, хоть публика от Максима просто сходила с ума. Еще на проекте парень говорил, что он покорит американское телевидение. В каком-то смысле он это действительно сделал. Трек Максима Доши прозвучал в 2021 году в шоу Джимми Фэллона в рубрике среди худших песен.

МС Петя

Петр Моставчук – главный мотиватор Украины, который начинал свою карьеру с роликов в интернете. На талант-шоу он продемонстрировал свои умения в танце крамп (это уличный стиль, которому характерны свободные, выразительные и энергичные движения) и также зачитал рэп-импровизацию (фристайл) – придумывал текст под бит просто на ходу.

Зал неистовствовал от его невероятной энергии. Ему удалось покорить даже Кондратюка и Фролову, хотя в следующий раунд он все-таки не прошел.

МС Петя на "Україна має талант": смотрите видео онлайн

МС Петя известен украинцам и сейчас – он автор множества мемов и многих забавных роликов в тиктоке и на ютубе. Во время полномасштабного вторжения Петр служил в ВСУ. Впоследствии вернулся к гражданской жизни и сейчас выступает с концертами.

Александр Кварта

Человек, который умеет за несколько секунд улучшать настроение, – так описывали музыканта в шоу "Украина имеет талант". На харьковский кастинг он пришел с песней "Сеньорита", подарившей ему славу и популярность на долгие годы.

Шуточно-вокальный номер, харизма, манера воспитания, – все это заставило всех людей в зале и даже суровых судей улыбаться и подтанцовывать. Александр Кварта не победил в конкурсе, но попал в полуфинал.

Александр Кварта на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Сейчас Александру Кварте 48 лет. В ноябре этого года он рассказал, что присоединился к ВСУ. Кварта служит в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого, где выступает с благотворительными концертами, поддерживает своими выступлениями бойцов.

Нина Зубко

20-летняя студентка музыкального училища, придя на талант-шоу, призналась, что хочет посмотреть на себя со стороны. Она спела две композиции, однако ни в одной не смогла попасть в ноты – ни акапельно, ни под фонограмму.

Нина продолжала петь несмотря ни на что – ее не смогли остановить как "красные кнопки" от судей, так и попытки членов жюри что-то сказать. Но ей удалось принести зрителям положительные эмоции.

Нина Зубко на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Доподлинно неизвестно, где сейчас находится девушка. По одним версиям, она выехала в Россию, по другой – живет во Львове.