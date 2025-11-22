На кастингу "Україна має талант" показували різноманітні вміння та здібності, але не всім вдавалось підкорити суддів. Та деякі учасники були такими яскравими й харизматичними, що стали легендами незалежно від того, що їм сказали журі, пише 24 Канал.

До слова Де зараз і чим займаються Бампер і Сус – один з найгумористичніших дуетів України

Андрій Мацевко

Андрій Мацевко став одним з найяскравіших учасників "Україна має талант". Насправді спершу він пробував свої сили ще на "Х-Факторі", де заспівав "Ой, смереко". І хоч йому не вдалося підкорити суддів, публіка була у захваті, а фраза Андрія "Я вас не чую" стала справжнім мемом.

Андрій Мацевко згодом прийшов і на "Україна має талант", бо не збирався кидати мрію – стати артистом.

Андрію! Я не вірю своїм окулярам, це ти?

– сказав Ігор Кондратюк, який тоді був у журі обох талант-шоу.

Йому знову не вдалося пройти далі кастингу, хоч він навіть отримав одне "так" від суддів.

Андрій Мацевко на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Щоправда, у 2015 році ім'я наполегливого артиста фігурувало у секс-скандалі. Справу закрили через відсутність складу злочину. Зараз Мацевко активно веде соцмережі, а у 2024 випустив свою пісню "Дрон".

Максим Доши

Максим Доши назвав своїм талантом написання й виконання експресивного альтернативного репу. На одеському кастингу хлопець впевнено заявив, що його музика варта того, щоб її почули люди.

Та коли вже перед суддями він почав пояснювати свій стиль, деяких глядачів та членів журі це почало смішити, на що Макс реагував трохи агресивно. Судді зупинили його виступ, а учасник обурено сказав, що просто так це не залишить і ще повернеться.

Максим Доши на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Він і справді прийшов у наступний сезон, але однаково не зміг підкорити журі, хоч публіка від Максима просто шаленіла. Ще на проєкті хлопець казав, що він підкорить американське телебачення. У якомусь сенсі він це справді зробив. Трек Максима Доши пролунав у 2021 році у шоу Джиммі Феллона в рубриці серед найгірших пісень.

МС Петя

Петро Моставчук – головний мотиватор України, який починав свою кар'єру з роликів в інтернеті. На талант-шоу він продемонстрував свої вміння у танці крамп (це вуличний стиль, якому характерні вільні, виразні та енергійні рухи) і також зачитав реп-імпровізацію (фрістайл) – вигадував текст під біт просто на ходу.

Зал шаленів від його неймовірної енергії. Йому вдалось підкорити навіть Кондратюка і Фролову, хоч у наступний раунд він все-таки не пройшов.

МС Петя на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

МС Петя відомий українцям і зараз – він автор безлічі мемів та багатьох кумедних роликів в тіктоці та на ютубі. Під час повномасштабного вторгнення Петро служив у ЗСУ. Згодом повернувся до цивільного життя і зараз виступає з концертами.

Олександр Кварта

Людина, яка вміє за кілька секунд покращувати настрій, – так описували музиканта в шоу "Україна має талант". На харківський кастинг він прийшов з піснею "Сеньйорита", що подарувала йому славу та популярність на довгі роки.

Жартівливо-вокальний номер, харизма, манера виховання, – все це змусило всіх людей у залі та навіть суворих суддів усміхатися та підтанцьовувати. Олександр Кварта не переміг у конкурсі, але потрапив до півфіналу.

Олександр Кварта на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Зараз Олександру Кварті 48 років. У листопаді цього року він розповів, що долучився до ЗСУ. Кварта служить у складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького, де виступає з благодійними концертами, підтримує своїми виступами бійців.

Ніна Зубко

20-річна студентка музичного училища, прийшовши на талант-шоу, зізналась, що хоче подивитися на себе збоку. Вона заспівала дві композиції, однак у жодній не змогла потрапити у ноти – ні акапельно, ні під фонограму.

Ніна продовжувала співати попри все – її не змогли зупинити як "червоні кнопки" від суддів, так і спроби членів журі щось сказати. Але їй вдалось принести глядачам позитивні емоції.

Ніна Зубко на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Достеменно невідомо, де зараз перебуває дівчина. За одними версіями, вона виїхала в Росію, за іншою – живе у Львові.