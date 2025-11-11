К тому же могут мешать другие обстоятельства – чрезмерное внимание публики или взгляды на жизнь, отличающиеся от традиционных. В материале 24 Канала читайте об украинских звездах, которые еще не успели побывать в браке.

Даша Астафьева

40-летняя волонтер и модель имела несколько серьезных отношений. В частности, встречалась с бизнесменом Артемом Кимом. Пара даже обручилась и была в шаге от бракосочетания. Но мужчина попал в скандал из-за подозрения в хищении государственных средств. Отношения не выдержали этих испытаний.

Во время полномасштабной войны Даша Астафьева познакомилась с мужчиной, что на несколько лет моложе ее. Сейчас они вместе работают над бизнесом – приложением с аудиокнигами UnderBooks. По слухам, пара уже поженилась, однако сама звезда говорит, что ждет окончания войны.

Мне не до праздников. Все, что связано с гулянками, свадьбами, шутками – оно какое-то ненастоящее. Для меня брак – очень серьезный шаг. К этому надо быть готовым. Мы единомышленники в этой теме. Не заключаем брак, потому что в стране война,

– делилась артистка.



Евгений Клопотенко

Звездный кулинар ранее делился, что является сторонником свободных отношений. Он не видит себя в классической семье, ведь хочет больше свободы и личного пространства. Недавно Евгений Клопотенко впервые показал свою возлюбленную – ее зовут Екатерина. Пара вместе уже 9 месяцев.

Ты можешь быть рядом с человеком, который дает тебе свободу и не прижимает тебя в твоих взглядах, принимает тебя как сформированную личность и позволяет тебе быть собой и делать, что ты хочешь. Когда ты можешь говорить с девушкой свободно обо всех темах,

– делился Клопотенко.



Злата Огневич

Известная певица обычно ставила карьеру на первое место. Но в определенный момент изменила приоритеты и даже решила принять участие в проекте "Холостячка", чтобы найти свою любовь. Однако отношения с победителем шоу, Андреем Задворным, не сложились. Недавно Злата призналась, что многие мужчины разрывают отношения с ней из-за напряженного графика певицы и ревности к вниманию в ее сторону.

Была очень сильная ревность у одного из моих парней, и он из-за этого со мной разорвал отношения. Он сказал, что не сможет пережить внимание со стороны мужчин в мою сторону: цветы, поздние возвращения домой, гастроли. И он разорвал отношения, сделав это очень некрасиво, телефону. Это детское поведение,

– считает Злата.



Эктор Хименес-Браво

Бессменный судья шоу "МастерШеф" во время полномасштабной войны редко комментирует личную жизнь. Известно, что в Канаде он имел отношения с девушкой Кэролайн, а в Украине встречался с Анной Тягун до 2017 года.

В 2021 Эктор поделился, что нашел новую любовь, его избранницей также была украинка. Повар даже делился с ней фото, однако впоследствии перестал рассказывать об избраннице, а в феврале 2025 намекнул, что ищет новую любовь. Недавно вокруг Хименеса-Браво возник скандал: повара обвинили в развращении несовершеннолетних. Эктор назвал это клеветой и фейком, перешедшим все границы.



Артем Пивоваров

Певец, который собрал несколько Дворцов Спорта, редко дает интервью, и еще реже комментирует личную жизнь. Ходят слухи о том, что длительное время артист находится в отношениях с Дашей Чередниченко, которая также является его менеджером. Однажды на безымянном пальце Артема заметили кольцо, однако артист сказал, что это просто аксессуар.

Я так же нуждаюсь во внимании, любви, сексуального, физического контакта. Я такой же самый человек. Институт семьи, отношения – это что-то личное, это для меня,

– делился Пивоваров.



Андрей Данилко

51-летний певец не имеет жены и детей. Ему приписывали много романов с женщинами, сопровождавших артиста в разные периоды. Но все это было лишь сплетнями.

Я будто с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе... Я абсолютно по натуре непубличный человек, а мне приходится быть публичным. И все время какая-то борьба. Вот я, смотря в детстве свадьбу... Я никогда себя не мог представить на месте жениха,

– рассказывал Андрей Данилко.



Макс Барских

Макс Барских – один из тех артистов, что редко делятся личным. В одном из последних интервью он признавался, что последний раз находился в длительных отношениях около 7 лет назад. По его словам, после 2014 года его карьера начала развиваться гораздо стремительнее, поэтому времени на что-то другое, кроме музыки почти не было.

Так сложилось, что моя профессия меня ведет в разные уголки Украины или по всему миру. Сложно построить что-то действительно серьезное и долгосрочное. Когда ты на расстоянии, эта связь со временем теряется,

– заметил артист.



