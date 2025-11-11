До того ж можуть заважати інші обставини – надмірна увага публіки чи погляди на життя, що відрізняються від традиційних. У матеріалі 24 Каналу читайте про українських зірок, які ще не встигли побувати у шлюбі.

Даша Астаф'єва

40-річна волонтерка та модель мала кілька серйозних стосунків. Зокрема, зустрічалась з бізнесменом Артемом Кімом. Пара навіть заручилась і була за крок до одруження. Але чоловік потрапив у скандал через підозру в розкраданні державних коштів. Стосунки не витримали цих випробувань.

Під час повномасштабної війни Даша Астаф'єва познайомилась з чоловіком, що на кілька років молодший за неї. Зараз вони разом працюють над бізнесом – додатком з аудіокнигами UnderBooks. За чутками, пара вже одружилася, однак сама зірка каже, що чекає закінчення війни.

Мені не до свят. Усе, що пов'язане з гулянками, весіллями, жартами – воно якесь несправжнє. Для мене шлюб – дуже серйозний крок. До цього треба бути готовим. Ми однодумці в цій темі. Не укладаємо шлюб, тому що в країні війна,

– ділилась артистка.



Зірки, які не були у шлюбі / Фото з інстаграму зірок

Євген Клопотенко

Зірковий кулінар раніше ділився, що є прихильником вільних стосунків. Він не бачить себе у класичній родині, адже хоче більше свободи та особистого простору. Нещодавно Євген Клопотенко вперше показав свою кохану – її звуть Катерина. Пара разом вже 9 місяців.

Ти можеш бути поруч з людиною, яка дає тобі свободу і не притискає тебе у твоїх поглядах, приймає тебе як сформовану особистість і дозволяє тобі бути собою та робити, що ти хочеш. Коли ти маєш змогу говорити з дівчиною вільно про всі теми,

– ділився Клопотенко.



Злата Огнєвіч

Відома співачка зазвичай ставила кар'єру на перше місце. Та у певний момент змінила пріоритети й навіть вирішила взяти участь у проєкті "Холостячка", щоб знайти своє кохання. Однак стосунки з переможцем шоу, Андрієм Задворним, не склалися. Нещодавно Злата зізналась, що чимало чоловіків розривають відносини з нею через напружений графік співачки та ревнощі до уваги в її бік.

Були дуже сильні ревнощі в одного з моїх хлопців, і він через це зі мною розірвав стосунки. Він сказав, що не зможе пережити увагу з боку чоловіків в мою сторону: квіти, пізні повернення додому, гастролі. І він розірвав стосунки, зробивши це дуже негарно, телефоном. Це дитяча поведінка,

– вважає Злата.



Ектор Хіменес-Браво

Незмінний суддя шоу "МастерШеф" під час повномасштабної війни рідко коментує особисте життя. Відомо, що в Канаді він мав стосунки з дівчиною Керолайн, а в Україні зустрічався з Анною Тягун до 2017 року.

У 2021 Ектор поділився, що знайшов нове кохання, його обраницею також була українка. Кухар навіть ділився з нею фото, однак згодом перестав розповідати про обраницю, а в лютому 2025 натякнув, що шукає нове кохання. Нещодавно навколо Хіменеса-Браво виник скандал: кухаря звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Ектор назвав це наклепом і фейком, що перейшов усі межі.



Артем Пивоваров

Співак, який зібрав декілька Палаців Спорту, рідко дає інтерв'ю, та ще рідше коментує особисте життя. Ходять чутки про те, що тривалий час артист перебуває у стосунках з Дашею Чередниченко, яка також є його менеджеркою. Одного разу на безіменному пальці Артема помітили каблучку, однак артист сказав, що це просто аксесуар.

Я так само потребую уваги, любові, сексуального, фізичного контакту. Я така ж сама людина. Інститут сім'ї, відносини – це щось особисте, це для мене,

– ділився Пивоваров.



Андрій Данилко

51-річний співак не має дружини та дітей. Йому приписували багато романів з жінками, що супроводжували артиста у різні періоди. Та все це було лише плітками.

Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше... Я абсолютно за натурою непублічна людина, а мені доводиться бути публічною. І весь час якась боротьба. Ось я, дивлячись у дитинстві весілля... Я ніколи себе не міг уявити на місці нареченого,

– розповідав Андрій Данилко.



Макс Барських

Макс Барських – один з тих артистів, що рідко діляться особистим. В одному з останніх інтерв'ю він зізнавався, що востаннє перебував у тривалих стосунках близько 7 років тому. За його словами, після 2014 року його кар'єра почала розвиватися набагато стрімкіше, тому часу на щось інше, окрім музики майже не було.

Так склалось, що моя професія мене веде в різні кутки України або по всьому світу. Складно побудувати щось справді серйозне та довгострокове. Коли ти на відстані, цей зв'язок із часом втрачається,

– зауважив артист.



